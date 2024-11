Giornata Nazionale dell’Albero: Ecoitaliasolidale la celebra piantando un albero in memoria di Riccardo Pica

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale ha rinnovato il proprio impegno per la tutela dell’ambiente, celebrando ieri una giornata speciale dedicata alle giovani generazioni e alla riqualificazione degli spazi verdi.

L’evento è stato segnato dalla messa a dimora di un albero nel Parco della Madonnetta in memoria di Riccardo Pica, vittima di un tragico episodio avvenuto nel 2021 proprio in quell’area.

Un’eredità culturale e ambientale da preservare:

La Giornata Nazionale dell’Albero affonda le sue radici nella storia italiana, istituita nel 1898 su iniziativa del Ministro Guido Baccelli e ufficializzata nel 1923. Nel 2013, la Legge n. 10 ha rilanciato questa celebrazione al 21 novembre, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza degli alberi per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la lotta al cambiamento climatico e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

Un patrimonio in pericolo:

“L’Italia possiede un patrimonio boschivo di oltre 10,4 milioni di ettari, con circa 12 miliardi di alberi – ha dichiarato Piergiorgio Benvenuti, Presidente nazionale di Ecoitaliasolidale – ma questo straordinario tesoro è sotto costante minaccia a causa di incendi dolosi, speculazioni edilizie e insufficiente manutenzione. A livello globale, ogni anno vengono abbattuti oltre 15,3 miliardi di alberi per attività economiche non sostenibili. Eppure, gli alberi sono essenziali: una pianta di medie dimensioni può assorbire dai 10 ai 50 kg di CO2 all’anno, contribuendo in modo significativo alla qualità dell’aria e alla salute del pianeta”.

Un ricordo che vive: l’albero dedicato a Riccardo Pica

Il momento più significativo della giornata è stato la piantumazione di un albero nel Parco della Madonnetta in memoria di Riccardo Pica, scomparso tragicamente il 26 febbraio 2021 a seguito di un’aggressione. Alla cerimonia, organizzata da Gaetano Di Staso, responsabile di Ecoitaliasolidale per il X Municipio e il Litorale romano, erano presenti, oltre a Piergiorgio Benvenuti e Giuliana Salce, anche Daniela Salustri, madre di Riccardo.

Il ruolo insostituibile degli alberi per la salute e il benessere:

Gli alberi non solo migliorano la qualità dell’aria, ma possono salvare vite. Come ricordato dal Prof. Luigi Campanella, un recente studio pubblicato su The Lancet evidenzia che aumentare del 30% la copertura arborea in 50 città europee ridurrebbe del 40% i decessi legati all’afa.

“La visione di una ‘fitopoli’, una città dove lo spazio riservato alle piante sia pari all’86,7% del territorio, torna ad essere più attuale che mai,” ha proseguito il Prof. Campanella. Progetti come Grow Green, avviati nel 2017 in Europa e supportati in Italia dal PNRR, puntano proprio a incrementare gli spazi verdi per contrastare il riscaldamento globale e le alluvioni.

La formula 3-30-300: una città più verde per una vita migliore:

Nella Giornata Nazionale dell’Albero, Ecoitaliasolidale ricorda anche l’importanza della teoria elaborata dal ricercatore canadese Cecil Konijnenijk, basata sulla formula empirica 3-30-300:

– Ogni persona dovrebbe poter vedere almeno 3 alberi dalla finestra di casa.

– Il 30% del proprio quartiere dovrebbe essere ricoperto da verde.

– La distanza dal parco più vicino non dovrebbe superare i 300 metri.

Tali idee, sostenute da una crescente bibliografia scientifica internazionale, trovano riscontro in pratiche come il “bagno nella foresta” in Giappone, le “foreste della felicità” nei Paesi Bassi e la “vitamina N(atura)” teorizzata dall’inglese Oliver Sacks.

L’impegno per il futuro:

“Auguriamo a tutti una buona Festa dell’Albero – conclude Ecoitaliasolidale – e invitiamo le istituzioni a fare ogni sforzo per difendere e ampliare il nostro patrimonio boschivo, garantendo un futuro più verde e sostenibile alle nuove generazioni.”

