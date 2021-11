Giornate di prevenzione al Parco Tutti Insieme alla Mistica

L’Associazione Nazionale Pazienti Respiriamo Insieme APS, ha realizzato una trilogia di week end di sensibilizzazione e prevenzione della salute dei cittadini presso il “Parco Tutti Insieme” Via Tenuta della Mistica Roma (RM).

In occasione della Giornata Internazionale dell’aria pulita 2021, dal 04.09.2021 alle 15.00 al 05.09.2021 alle 18.00 ha realizzato un evento di sensibilizzazione, informazione e screening alla popolazione presso il “Parco Tutti Insieme” Via Tenuta della Mistica Roma (RM).

L’evento è stato strutturato attraverso momenti dedicati all’informazione sulle tematiche legate a salute ed ambiente, all’educazione terapeutica attraverso pazienti esperti e clinici di ospedali con cui l’Associazione collabora stabilmente, alla prevenzione con attività di screening allergologico e respiratorio alla popolazione e relazioni degli specialisti ed attività di intrattenimento e sport con tornei di minigolf, calcio balilla, pallavolo e tiro con l’arco.

È stato un fine settimana intenso e pieno di grandi soddisfazioni tra attività formative, sportive e di prevenzione molto gradito dai partecipanti: 250 persone a cui sono state date informazioni e consulenza medica; 203 screening allergologici e pneumologici eseguiti; 135 nuovi soci iscritti!

Visto la clemenza metereologica, si è anche potuto per l’occasione piantare le prime 3 paulonie, alberi riconosciuti per combattere lo smog, nella nuova area del parco definita “Respiriamo Sano” e tutti i bambini e ragazzi hanno potuto giocare e fare attività sportiva grazie alle attrezzature sportive montate al parco per l’occasione (calcio balilla, pallavolo e tiro con l’arco) e al minigolf proprietà del parco.

Approfittando della disponibilità dei gestori del “Parco tutti insieme”, l’Associazione ha anche lanciato la proposta di renderlo il primo parco in Italia libero dal fumo nella speranza che altre realtà si uniscano per migliorare ancora di più la qualità dell’aria delle città della Regione Lazio (e non solo) e la salute respiratorie di tanti cittadini.

Ad ottobre insieme all’Associazione Apnoici Italiani dalle 15.00 alle 18.00 di sabato 23.10.2021 e dalle 10.30-13.00 alle 14.30 alle 17.30 di domenica 24.10.2021 in collaborazione con gli specialisti pneumologi dell’Ospedale Policlinico Umberto I-Sapienza e gli specialisti del comitato scientifico Apnoici Italiani l’Associazione ha realizzato al “Parco Tutti Insieme” Via Tenuta della Mistica Roma (RM) un week-end di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sulle patologie respiratorie e le Apnee Ostruttive nel Sonno.

Durante l’evento sono state garantite:

informazioni sulle patologie e sani stili di vita,

prevenzione/ screening pneumologico gratuito (valutazione pneumologica e spirometria)

screening sulle Apnee Notturne e momenti informativi sulla corretta gestione della cpap.

È stato un fine settimana gratificante e molto partecipato: 200 persone a cui sono state date informazioni e consulenza medica; 175 screening pneumologici eseguiti; 80 nuovi soci iscritti!

A novembre invece ’Associazione Nazionale Pazienti Respiriamo Insieme APS si è dedicata ai bambini.

Insieme alle Associazioni Stella di Lorenzo, Comici Camici e Magicaburla, dalle 14.00 di sabato 20.11.2021 alle 17.00 di domenica 21.11.2021 in collaborazione l’Unità Operativa Complessa di Aritmologia Pediatrica e l’UOC Broncopneumologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è stato realizzato al “Parco Tutti Insieme” un week-end di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sulle patologie respiratorie e aritmie cardiache

Durante l’evento l’Associazione ha garantito gratuitamente:

informazioni sulle patologie e sani stili di vita ,

, 140 interventi di prevenzione/ screening pneumologico ( spirometria e valutazione pneumologica) e valutazione elettrocardiografica

Nelle due giornate, i ragazzi sonostati intrattenuti da Clown Dottori, che hanno portato allegria anche durante le visite ed esami.

Nella giornata di domenica 21.11.2021 hanno partecipato all’evento l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato e l’Assessore alle Politiche Educative del V Municipio Cecilia Fannunza.