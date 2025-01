Giorno della memoria, la cerimonia al Quirinale con Mattarella, Meloni e Segre

E’ in corso in queste ore al Quirinale nel suggestivo Salone dei Corazzieri la celebrazione del Giorno della Memoria, occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e rinnovare l’impegno contro ogni forma di antisemitismo e discriminazione.

All’evento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e diverse alte cariche dello Stato. Tra i partecipanti spiccano la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, oltre al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tra i membri del governo presenti anche i ministri Giuseppe Valditara, Alessandro Giuli, Guido Crosetto e Matteo Piantedosi.

In prima fila, testimoni della memoria

Accanto alle autorità politiche, in prima fila sono seduti anche due figure simbolo della Memoria: la senatrice a vita Liliana Segre e il sopravvissuto di Auschwitz Sami Modiano, protagonisti della lotta per mantenere vivo il ricordo delle atrocità della Shoah.

Un momento di riflessione per il Paese

L’evento al Quirinale sottolinea il valore della Memoria come pilastro della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

