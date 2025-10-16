Giovani e macchinette: la nuova emergenza sociale del gioco d’azzardo a Roma

Roma sembra vivere sotto il fascino oscuro delle slot e delle scommesse, un mondo che sta lentamente ma inesorabilmente conquistando anche i giovanissimi.

Ragazzini non ancora maggiorenni che varcano la soglia delle sale slot e dei centri scommesse, cercando l’adrenalina di una vincita che sembra dare senso alla giornata.

Una volta, le sale giochi erano solo luoghi di passatempo: una sigaretta di nascosto, una chiacchiera con gli amici, un’oretta lontano da casa.

Oggi, invece, quei locali sono diventati piccoli labirinti di tentazioni concrete, dove il brivido del gioco si mescola a un senso di libertà apparente.

Alcuni ragazzi raccontano di aver iniziato a giocare per noia, altri per sfida, altri ancora perché le regole sembrano non valere per loro: i controlli sui documenti nei centri scommesse spesso latitano, lasciando porte aperte ai minorenni.

L’Ufficio dei Monopoli del Lazio, insieme al gruppo antifrode della direzione territoriale e alla collaborazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza, sta cercando di arginare questa deriva.

Ogni giorno si moltiplicano controlli e sanzioni: una recente multa di 6mila euro ha colpito una sala incustodita dove i minorenni entravano senza ostacoli.

Ma la cifra è solo un numero: dietro ci sono storie di ragazzi che cercano nel gioco un brivido, una via di fuga, un senso di adultità che ancora non gli appartiene.

Le testimonianze raccolte da centri specializzati nel trattamento del disturbo da gioco d’azzardo raccontano un quadro preoccupante.

Giovani che provano la prima puntata nei centri scommesse, che si avvicinano alle videolottery con il cuore in gola, che imparano presto a conoscere le macchinette come se fossero compagne di vita.

Dietro il sorriso e la leggerezza, però, si nasconde una trappola silenziosa: debiti, frustrazione, rischio di dipendenza.

Roma si scopre così una città divisa tra l’apparente normalità del gioco come svago e la realtà nascosta di un fenomeno sociale in crescita.

Se un tempo era il gioco d’azzardo degli adulti a preoccupare, oggi sono i minorenni a segnare l’allarme più urgente.

E la città, con le sue istituzioni e le forze dell’ordine, si trova a rincorrere una tendenza che corre veloce, giorno dopo giorno, tra i sogni e le paure dei più giovani.

