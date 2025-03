Il 26 marzo 2025, con ingresso libero dalle ore 18 fino a esaurimento posti, nell’ambito della mostra “UTOPIA?” di Luciano Puzzo, si terrà la presentazione del libro “Giovanni e Alfonso Omiccioli, fratelli nella vita e nell’arte” a cura di Ugo Onorati, a Roma presso la sede della Galleria Micro Arti Visive in V.le Giuseppe Mazzini 1.

Interverranno come relatori: Ugo Onorati, storico e autore del libro, Gianni Garrera, critico d’arte, Giovanni Omiccioli in rappresentanza della Fondazione.

Modera l’incontro Silvia Filippi, storica e curatrice d’arte. Mariarita Viora darà voce ad alcuni brani del libro.

Riferimenti organizzativi: Paola Valori 347 0900625

Il libro

Roma, la grande bellezza celebrata e osannata, a tratti grandiosa e a passi decadente, straordinariamente caotica, una sfida che è un rompicapo. Città eterna dai mille volti, frutto delle sue innumerevoli stratificazioni, tali da renderla unica ed affascinante, ammantata di segreti come la sua fondazione, quando in quel 21 aprile era in cielo un particolare allineamento di pianeti, a determinarne la sorte e individuarne il destino di universalità.

Miti e riti le cui tracce invisibili resistono agli occhi di chi sa guardare oltre la superficie piana delle cose, e ben lo sapeva Giovanni Omiccioli quando ritraeva i suoi Orti. Egli guardava oltre il visibile, a quei luoghi di resilienza e memoria vivente, teatri di antichi scambi sociali e culturali, pullulanti di umanità e con lo stesso rapimento fece Alfonso, con la sua visione panteista dell’esistenza, maturata in quella via Margutta ove l’Arte elesse il suo regno, crocevia di menti illuminate.

Oggi vicoli e strade non sono più gli stessi conosciuti dagli Omiccioli; quasi irriconoscibile è l’amata via degli artisti, già trasfigurata dalla furia del conflitto mondiale, i cui echi silenziarono le coscienze, senza però disperdere del tutto la magia dell’Urbe.

Forse adombrata dal rumore delle macchine e dal chiacchiericcio dei turisti la maestosità del passato, ma il fuoco della creatività soffia ancora tra le fronde degli alberi, pure se la bottega di Abilio Omiccioli è solo un ricordo. I ricordi ci testimoniano la vita e la circolarità delle esperienze la nostra reciproca appartenenza ai luoghi contro la preoccupante obsolescenza programmata della Storia che, invece, deve essere trasmessa e tramandata come patrimonio umano.

Giovanni, Silvio, Donatella, Claudio e Marcello, figli di Alfonso e nipoti di Giovanni Omiccioli, promotori della Fondazione Omiccioli, con questo libro hanno voluto raccontare, prima che i ricordi si disperdano nella memoria, la storia di una famiglia. Una famiglia che, come tante, alla fine dell’800 ha deciso di trasferirsi, in cerca di lavoro e occasioni migliori, da un paesino dell’entroterra marchigiano, Monsanvito, a Roma, in Via Margutta.

Quella Via Margutta conosciuta ovunque e da tutti, celebrata al cinema e nella musica, che ha visto il passaggio del mondo della cultura e dell’arte dello scorso secolo.

Qui avrete modo di rincontrare pittori, scultori, scrittori, poeti, attori, personaggi strani, artigiani ormai spariti, che vi faranno rivivere un momento storico ormai scomparso.

La Fondazione Omiccioli

La Fondazione Omiccioli è una associazione non lucrativa nata per mantenere nel tempo il ricordo dei due fratelli nell’arte Alfonso e Giovani Omiccioli e preservare le loro opere. La Fondazione si occupa del reperimento, l’autenticazione e catalogazione delle opere prodotte nel tempo dai due fratelli. Organizzare e gestire gli eventi, le mostre e tutte le attività culturali legate alla memoria dei fratelli Omiccioli.

www.fondazioneomiccioli.it

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.