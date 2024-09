Giovedì 26 settembre apertura della 35ª edizione di L’Arte nel Portico

Giovedì 26 settembre 2024 prende il via la 35ª edizione della manifestazione L’Arte nel Portico imperdibile appuntamento culturale d’autunno con mostre, eventi, esibizioni sportive e musicali.

Teatro degli eventi saranno: i portici di Colli Aniene in viale Ettore Franceschini e via Meuccio Ruini, largo Nino Franchellucci, via Melandri, viale Bardanzellu.

Alle ore 16.00 di giovedì 26 settembre, si terrà in anteprima la presentazione del nuovo libro di Vincenzo Luciani Elogio del 3.

Converseranno con l’autore, lo scrittore e poeta Bruno Cimino, lo psicologo dello sport Matteo Simone e Antonio Citti di Federtrek.

Il libro è un appassionante viaggio attraverso quarant’anni di storie civili locali a Roma est di un autore molto noto per la sua attività letteraria, nello sport e nella tutela dell’ambiente.

Copiosa è la sua biobibliografia “Per conoscere Vincenzo Luciani”.

Ed ecco qui di seguito una breve nota autobiografica degli ospiti che converseranno con Luciani.

BRUNO CIMINO nasce a Tropea il 17 novembre 1952 e vive a Roma.

Svolge attività di scrittore e giornalista e ha avuto esperienze come sceneggiatore e regista.

A partire dal 1994 fonda il periodico Il Gazzettino di Tropea e Dintorni.

L’esperienza più impegnativa e forse più amata, per la quale a tutt’oggi è ancora vivo il ricordo del grande successo ottenuto, è la manifestazione Tropea Film Festival che ha portato avanti insieme alla moglie Bruna Fiorentino dal 2006 al 2011.

Dal 1996 è il direttore responsabile della rivista di poesia “Periferie”.

Pubblicazioni: Inchiostro di sangue (Syntesis Editore, Milano 1980), Riflessioni (Edizioni Nuovi Autori, Milano 1985), Ragioni e Intuizioni (Edizioni M.L.P., Roma 1990), Tropea perla del Tirreno (Edizioni Pubbliprint, Roma 1993), Misantropie (Trophaeum Edizioni, Roma 2001), Amo la mia terra (Trophaeum Edizioni, Roma 2002), Immagini di Tropea (Sallustiana Editrice, Roma 2002), Gurnéa (Meligrana Editore, Tropea 2009), Storia di Tropea a fumetti (Meligrana Editore, Tropea 2011), I cosi quandu si cùntunu pàrunu nenti – Le disgrazie, quando si raccontano, sembrano niente (Meligrana Editore, Tropea 2017), Esortazioni (Meligrana Editore, Tropea 2018), Racconti tropeani (AAVV – Meligrana Editore, Tropea 2019), Liberi Tutti – Diario Covid19 (Meligrana Editore 2020), Storia di Cupido e sopravvivenza degli animali dopo la morte (Meligrana Editore, Tropea 2021).

ANTONIO CITTI – Nato nel 1951 a Roma da madre veneta con nonno sardo e padre “etrusco” di Sutri con discendenze toscane. Ha frequentato Liceo Scientifico Francesco D’Assisi. Ha lavorato presso Comune di Roma.

Ama la montagna.

Ha grandi capacità di organizzare cose e persone. Gli piace viaggiare e ha visitato molti paesi, privilegiando le zone naturali, i parchi e le persone.

Ha gestito un Centro di Educazione Ambientale e ha in corso vari progetti.

Ha fondato l’associazione Sentiero Verde.

E’ istruttore e accompagnatore di Federtrek.

MATTEO SIMONE – Psicologo clinico e di comunità, psicoterapeuta della Gestalt, terapeuta E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Esperto in psicologia dello sport e dell’esercizio fisico. Ipnoterapueta Ericksoniano.

Specializzato sul tema delle dipendenze presso la Scuola Nazionale Dipendenze del Dipartimento Politiche Antidroghe – Presidenza Consiglio dei Ministri.

Si occupa del trattamento dei traumi, di selezione del personale, formazione, performance e preparazione mentale in ambito sportivo.

Psicologo dell’emergenza del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Ha pubblicato: Psicologia dello sport e non solo, Aracne, 2011; O.R.A. Obiettivi, Risorse, Autoefficacia. Modello di intervento per raggiungere obiettivi nella vita e nello sport, ARAS, 2013; Psicologia dello sport e dell’esercizio fisico. Dal benessere alla prestazione ottimale, Sogno Edizioni, 2013.

Appassionato di sport pratica: podismo, capoeira, ultramaratone.

Gli artisti in mostra

Sotto i portici di viale Franceschini, come da tradizione, il 26, 27 e 28 settembre sarà possibile visitare le mostre sul territorio e quella con le opere degli artisti:

Ambrosini Gianluca – Antoni Loretta – Ariuolo Mirella – Arnesano Evy – Belisari Carla – Casadei Silvia – Carocci Elio – Cerio Silvia – Cianfoni Rosalba – Di Domenica Lucia – Fedeli Stefano – Grasso Mario – Grasso Viviana – Kaczor Dominika – Lai Annina – Mariani Anna – Massa Antonietta – Mohamed Abdellaoui – Portentoso Maura – Rongioletti Maria Rita -Teagano Danilo – Sardella Nando – Sbaraglia Leonardo – Tinto Carla.

Il premio Virgilio Melandri

Un altro importante appuntamento sarà il 27 e 28 settembre in via Meuccio Ruini con le opere in concorso del Premio Virgilio Melandri, che quest’anno ha come tema: “L’autunno”.

I visitatori sono chiamati ad esprimere la propria preferenza (possibile solo sul posto).

Gli eventi

Nel corso della tre giorni (vedi programma dettagliato) sono programmati eventi culturali e sportivi a partire dalle ore 16:00, 18:00 e 19:00. La cerimonia conclusiva con tutte le premiazioni si svolgerà il 2 ottobre nell’auditorium della scuola Minerva in viale Bardanzellu. Info: 329 8622685 – 06 45504635 www.associazioneilforo.it

Supportata dalla Sogester (ora So.ge.s.ter. soc. cooperativa) la manifestazione è organizzata dall’A.p.s. IL FORO, con la partecipazione delle Associazioni territoriali e il patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma 4.

