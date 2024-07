Girava con una sciabola per le strade del Prenestino: fermato un uomo di 48 anni

Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino è intervenuta questa mattina in via Aquilonia, per la presenza di un uomo, che camminava al centro della strada, impugnando una sciabola, modello per ufficiali delle Forze Armate.

Il 48enne, di nazionalità italiana, è stato subito fermato e accompagnato presso gli uffici per le procedure di identificazione e al termine degli accertamenti di rito è stato denunciato per porto abusivo di armi.

La sciabola è stata posta sotto sequestro.

