Giubileo, al via i lavori notturni a corso Italia

Inizieranno questa notte i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica a corso Italia da via del Policlinico a piazza del Brasile.

Il cantiere è eseguito dal Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici di Roma Capitale con un importo di circa 1,7 milioni di fondi giubilari.

Il cantiere si svolge in orario notturno: dalle 21 alle 5:30 nelle notti del 14, 15 e 16 gennaio e da mezzanotte alle 5:30 del 17 gennaio.

Nelle ore in cui si svolgerà l’intervento, chiuso sarà il sottovia di corso Italia in arrivo da viale del Muro Torto.

“Proseguono i lavori del dipartimento sulla viabilità principale come da cronoprogramma degli interventi – commenta l’ assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – Da questa notte iniziamo la riqualificazione di corso Italia per il rifacimento profondo della pavimentazione stradale.

L’intervento prevede sia la sistemazione delle piattaforme di superficie, sia i sottovia presenti lungo una tratta di circa 1,2 km Si tratta di una manutenzione straordinaria che contribuisce a rendere le nostre strade più sicure “.

