Giubileo dei Giovani 2025, il Municipio VI chiede più coinvolgimento

Manca poco all’apertura del Giubileo dei Giovani e Roma si prepara ad accogliere centinaia di migliaia di pellegrini da tutto il mondo. L’evento clou si terrà a Tor Vergata, nella monumentale ma incompiuta area della Città dello Sport, dove si svolgeranno la veglia e la Messa finale presieduta dal Papa il 2 e 3 agosto. Una mobilitazione imponente, che promette grandi numeri ma che, secondo il presidente del Municipio VI, Nicola Franco, non ha coinvolto adeguatamente il territorio che ospiterà l’evento.

In un’intervista rilasciata a margine degli ultimi preparativi, Nicola Franco non nasconde un certo rammarico per l’esclusione del Municipio dai processi decisionali: “Come amministrazione municipale siamo stati poco coinvolti. L’unica vera cabina di regia c’è stata appena una settimana fa. È un peccato, si è persa un’occasione di coinvolgere l’ente territoriale su un evento così importante”, afferma.

La macchina organizzativa del Giubileo si è mossa soprattutto a livello centrale, lasciando poco spazio al dialogo con le istituzioni locali. “Ci siamo trovati a gestire richieste all’ultimo momento, come quelle relative all’utilizzo delle palestre scolastiche per l’accoglienza. I dirigenti scolastici non avevano idea di quale fosse il loro ruolo fino a quindici giorni fa”, racconta Franco. Nonostante le difficoltà, il Municipio ha cercato di rispondere: “Abbiamo attivato un confronto con la cabina di regia, ci siamo fatti carico di supportare chi ci ha chiesto aiuto”.

Oltre all’impatto simbolico e spirituale dell’evento, il Giubileo rappresenta un’occasione di riqualificazione urbana, in particolare per la Vela di Calatrava, simbolo controverso di incompiutezza. “L’inaugurazione recente ha aggiunto solo un altro pezzo a un’opera ancora vuota e aperta”, denuncia Franco.

«Abbiamo speso 80 milioni di euro oggi, ma senza un progetto sostenibile tra cinque anni dovremo spenderne altrettanti. Serve un piano ambizioso e permanente”, aggiunge. Il rischio, secondo il presidente, è che l’area possa diventare un “non luogo” abbandonato o peggio: “Se non ci mettiamo subito un progetto dentro, tra qualche anno rischia di diventare il campo rom più grande d’Europa».

Il Municipio spinge per un progetto a lungo termine in sinergia con l’Università di Tor Vergata e la Regione Lazio. Si chiama Città della Conoscenza e punta a trasformare l’area in un polo educativo e scientifico capace di generare sviluppo sociale. “Si parla di 20.000 posti di lavoro in un territorio con il più alto tasso di abbandono scolastico e il minor numero di laureati della capitale. È l’occasione per rompere l’ascensore sociale bloccato di questo quadrante”, sostiene Franco.

Il Giubileo dei Giovani sarà certamente un evento globale e simbolico, ma anche una cartina di tornasole per testare la capacità della città di integrare i grandi eventi nella realtà locale. Il Municipio VI, con tutte le sue criticità e potenzialità, resta al centro di questa sfida. “Tor Vergata è coinvolta in pieno, ma avrebbe potuto esserlo ancora di più”, conclude Franco. Ora la speranza è che dopo l’evento non rimangano solo strutture temporanee, ma un’eredità concreta per un territorio che ne ha urgente bisogno.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.