Giubileo. “Sfratto signora da immobile Vaticano. Chiederemo Consiglio Straordinario in Primo Municipio”

“A pochi giorni dall’appello del Papa ad accogliere chi vive la precarietà abitativa, assistiamo al tentativo di sfratto perpetrato ai danni di una donna invalida e con gravi problemi di salute da parte di una società collegata a un ente religioso.

Fortunatamente l’operazione messa in campo oggi non è andata a buon fine e la signora, che peraltro ha sempre pagato con regolarità il canone e che abita l’immobile di proprietà del Vaticano dal 1993, potrà rimanere all’interno dell’abitazione.

L’ufficiale giudiziario però tornerà a bussare alla sua porta tra tre mesi, il prossimo 17 febbraio, il che significa che entro quella data va trovata una soluzione definitiva.

Come Azione chiederemo un consiglio straordinario in I municipio per affrontare le modalità con la quale dare il nostro contributo, a maggior ragione vista anche la fragilità di questa persona”.

Così, in una nota Flavia De Gregorio e Giuseppe Lobefaro, rispettivamente capogruppo capitolino e capogruppo nel I Municipio di Azione.