Giulio Pettinato alla Mostra Moroni Uno Art 

“Da un verso che vibra a un tratto che racconta”, come dire: dalla poesia alla rappresentazione visiva è un pensiero di grande spessore culturale firmato Cat Carol.

Questo è l’incipit della mostra Moroni Uno Art di Trastevere scaturita dal genio creativo di Giulio Pettinato coadiuvato da Cat Carol, poliedrica artista di San Severo in provincia di Foggia.

L’inaugurazione di un evento artistico nel vocabolario dell’arte la trovi sotto la voce vernissage, quella della mostra Moroni Uno Art che si svolgerà a Roma, nel quartiere di Trastevere, in Vicolo Moroni n. 1 è prevista per venerdì 27 giugno 2025 alle ore 17:30 e rimarrà aperta al pubblico nei successivi giorni del 28 e 29 con orario 10:30 -13:00 e 17:30-20:00.

Di Giulio Pettinato, di origini calabresi che vive dal 1990 a Castel Gandolfo, pittore, scenografo, scultore, patron e direttore artistico di importanti eventi internazionali, sappiamo tutto, tranne dove il suo estro lo condurrà domani.

In questa mostra gli appassionati d’arte si aspettano di trovare quella continua evoluzione culturale alla quale Pettinato ci ha abituati da tempo, specialmente con i suoi personalissimi “pigmenti” che confermano una scuola di altissimo livello creativo.

I Pigmenti naturali nell’arte di Giulio sono visioni artistiche amalgamate con gli acquerelli e dipinti a mano, quelli che vedremo in esposizione al Moroni Uno Art, sono state ispirate dai paesaggi, in particolare dal mare e dalla tecnica astratta usando varie gradazioni cromatiche, ‘pigmenti in linea’, ocra, bluoltremare, terra d’ombra e blu di Prussia.

Dice una bellissima canzone: L’emozione non ha voce/E mi manca un po’ il respiro/Se ci sei c’è troppa luce e la mia anima si spande. Una sintesi, intrepida, in parte ardita, in merito alle suggestioni che provocano le creazioni del maestro Giulio Pettinato.

Visitare la mostra Moroni Art Uno di Trastevere farà bene allo spirito e al cuore. Ingresso gratuito.

