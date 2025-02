Gli anni santi tra storia e contestazione di Marco Castracane alla Biblioteca Nazionale

Mercoledì 5 marzo 2025, ore 17:00 presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma si terrà la presentazione del volume Gli anni santi tra storia e contestazione di Marco Castracane (Casa editrice Officine Culturali Romane, 2025)

Saluti: Stefano Campagnolo, Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma

Introduce: Stefania Svizzeretto

Relatore: Marco Castracane

Gli Anni Santi tra Storia e Contestazione è una ricerca che documenta il significato dell’Anno Santo giubileo per la Chiesa Cattolica e che valore ha avuto attraverso i secoli per i pellegrini dal primo Giubileo del 1300 cui partecipò anche Dante Alighieri.

Durante l’incontro verranno messe in luce le contestazioni verso i Giubilei attraverso i secoli sia da parte del clero che del potere politico e la posizione dei primi protestanti.

