Ecco gli appuntamenti alla Biblioteca Vaccheria Nardi dal 15 al 20 maggio 2023

Lunedì 15 maggio ore 17

Presentazione del libro “Neravorio” di Marika Campeti (AUGH! Edizioni 2022).

L’incontro sarà accessibile anche alle persone sorde attraverso una presentazione in PowerPoint con sottotitoli e con l’intervento di un interprete LIS, a cura dell’Associazione La chiocciolina ODV

Un caffè rovesciato in un bar di Catania conduce Davide, un giornalista al quale la fortuna ha voltato le spalle, a scoprire sapori e incanti della tradizione mediorientale. È Lara, una sensuale danzatrice, a coinvolgerlo in un incontro di passione che sarà il punto di partenza di un percorso a ritroso, verso la scoperta di un passato che credeva di conoscere. Richiamato a Terracina da suo fratello Mauro, per un’indagine su una ragazza ritrovata incatenata nei campi, il presente di Davide si intreccia con quello di Giovanni, un giovane pittore che vive un amore impossibile. Gli eventi del passato e del presente si intrecciano in un luogo creduto abbandonato: una torre antica che cela legami segreti e dolorosi ricordi di guerra. A chi appartiene la voce nella torre? “Neravorio” è una storia d’amore dalle tinte noir, di vincoli emotivi e prigioni invisibili, di pregiudizi e violenze che si trascinano nel vissuto dei protagonisti. Una storia di memorie e colpe, di occasioni mancate. Quelle che avrebbero potuto cambiare il corso della vita.

Marika Campeti è nata a Roma nel 1979. Laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo, la sua prima pubblicazione è compresa nell’antologia di poesia erotica femminile “Ti bacio in bocca” (LietoColle 2004), mentre è del 2018 il suo romanzo d’esordio “Il segreto di Vicolo delle Belle” per Apollo Edizioni. Attualmente è redattrice per la rivista letteraria Writers Magazine Italia. Il suo secondo romanzo “Lo scorpione dorato” (AUGH! Edizioni 2020) si è classificato primo al premio letterario “Città di Arcore 2021”, e al premio letterario “Maria Dicorato 2022”.

Mercoledì 17 maggio ore 16:45 Letture per bambini Tana per i libri!

Nuovo incontro del ciclo “Tana per i libri!”, letture ad alta voce pensate per i nostri utenti più giovani. L’attività è a cura del personale della biblioteca e delle volontarie di Servizio Civile Universale del progetto “Nati per leggere”.

Età consigliata 3-7 anni. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0645460491 oppure scrivendo una mail a ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it

Sabato 20 maggio ore 11 Presentazione del libro “L’arte tra bocca e cibo. Peso corporeo e peso della parola”, a cura di Anna Maria Farabbi (Al3vie 2022).

Una tematica delicata e complessa, quella dei disturbi alimentari, che sempre di più, soprattutto in questo momento di forte disagio sociale, riguarda giovani e giovanissimi. La curatrice del volume ha lavorato per quasi due anni a un’opera corale che si apre ad altri affacci passando attraverso testimonianze personali e artistiche di notevole intensità. Undici artisti e artiste, compresa la curatrice, convergono nella loro differenza identitaria e di ricerca espressiva: pronunciano la loro testimonianza artistica e esistenziale. L’arte fa girare la ruota in un viaggio plurale e al tempo stesso unitario, che entra nei disturbi del comportamento alimentare.

Con le parole di: Paola Bianchini, filosofa, psicologa, psicoterapeuta; Marco Bellini, poeta; Giancarlo Palombini, docente di etnomusicologia; Sara Fruet, pittrice, medico coaching alimentare e biodinamica craniosacrale; Marco Pozzi, regista cinematografico; Mariafrancesca Garritano, ballerina; Pietro Marchese, scultore e insegnante; Alberto Terrile, fotografo; Ludovic Debeurme, fumettista, pittore e illustratore; Elvira Aglini, narratrice.