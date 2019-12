Gli appuntamenti di dicembre 2019 alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ecco il calendario degli appuntamenti di dicembre 2019 alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in via Castro Pretorio

Dal 3 al 6 dicembre: A SPASSO CON LE DITA Tavole tattili e libri multisensoriali

La Biblioteca nazionale centrale di Roma, in occasione della Giornata della disabilità e della VIII edizione della Biennale Arteinsieme. Cultura e culture senza barriere 2019 promossa dal Museo Tattile Statale Omero (TACTUS), ospita A SPASSO CON LE DITA – LE PAROLE DELLA SOLIDARIETÀ, la manifestazione itinerante ideata dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus ed Enel Cuore Onlus, per promuovere la letteratura per l’infanzia e l’integrazione fra ragazzi vedenti e non vedenti.

3 dicembre, ore 16.30, Sala 1. Presentazione del volume La famiglia del III Millennio. Tre millenni di famiglie

a cura di Francesca Dragotto

introducono e coordinano Marco Ferrazzoli (CNR) e Anna Vettigli (Forum del Terzo settore del Lazio e Rete Noi donne)

Eleonora Meli (ricercatrice sul tema delle famiglie)

“La famiglia dà i numeri. I dati raccontano le famiglie del III millennio”

Stefania Cavagnoli (Università di Roma Tor Vergata)

“La famiglia nel diritto di famiglia”

Rosanna Oliva (Rete nazionale per la parità)

“La famiglia italiana raccontata dai cognomi: status quo della proposta di legge”

Barbara Belotti (Associazione di Toponomastica femminile)

“La famiglia italiana raccontata dai cognomi”

Matilde Azzacconi (F&M Onlus)

“La famiglia italiana raccontata dal mondo delle adozioni”

Francesca Dragotto (Università di Roma Tor Vergata)

“Narrazioni di famiglia, al crocevia tra esperienza, cognizione e organizzazione mentale della conoscenza”

4 dicembre, ore 17.00, Sala 1. Presentazione dei volumi Confusione di stelle di Alda Merini, a cura di Riccardo Redivo e Ornella Spagnulo, e E gli angeli sono distanti. Interviste su Alda Merini di Ornella Spagnulo.

Spazi900: letture, incontri, confronti

Saluti

Eleonora Cardinale Biblioteca nazionale centrale di Roma

Ornella Spagnulo dialoga con Carmine Chiodo ed Emiliano Sciuba

13 dicembre, ore 9.30 – 17.00, Sala 1

Convegno Cardinal Alessandro Albani: Collecting, Dealing and Diplomacy in Grand Tour Europe / Il cardinale Alessandro Albani: collezionismo, diplomazia e mercato nell’Europa del Grand Tour

La Biblioteca nazionale centrale di Roma ospita la terza ed ultima giornata del convegno internazionale dedicato al Cardinale Alessandro Albani, organizzato dalla British School at Rome e dal Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma, che anticipa di pochi mesi l’attesissima mostra della collezione privata Torlonia nella quale si conservano numerose opere d’arte già facenti parte della collezione Albani.

La terza giornata del convegno si aprirà con la sessione “ARCHIVES, LIBRARY & LITERATURE” dedicata al mecenatismo letterario dell’Albani, al suo archivio e alla sua biblioteca, che sarà introdotta e presieduta dal Direttore Andrea De Pasquale.

Il convegno è aperto a tutti gratuitamente; la registrazione è gradita sebbene non obbligatoria: albaniconvegno@gmail.com

16 dicembre, ore 17.00, Sala 1. Presentazione del volume Il laboratorio teatrale pubblico di Edward Gordon Craig di Donato Santeramo

L. Rino Caputo, prof. di Letteratura italiana – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Donatella Gavrilovich, prof.ssa di Discilpine dello Spettacolo – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Florinda Nardi, prof.ssa di Letteratura italiana – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

sarà presente l’autore Donato Santeramo, prof. di Letteratura Italiana e di Teatro e Spettacolo presso la Queen’s University a Kingston in Canada

17 dicembre, ore 16.30, Sala 1. Antonella Ottai: Pirandello sulla scena internazionale

I Seminari pirandelliani che nelle scorse sessioni si sono svolti presso la Casa Museo Luigi Pirandello di via Antonio Bosio, sono ora ospitati nella Sala 1 della Biblioteca Nazionale Centrale.

Il Primo ciclo si compone di interventi di Beatrice Alfonzetti, Paola Casella, Antonella Ottai, Amedeo Quondam, Ivan Pupo.

Da marzo a giugno si svolgerà il secondo ciclo con interventi di Nadia Fusini, Simona Costa, Valentina Gallo, Annamaria Andreoli.

18 dicembre, ore 17.00, Sala 1

Terzo incontro del Circolo di lettori della Biblioteca nazionale centrale di Roma

18 dicembre, ore 17.00, Sala 1. Presentazione del volume L’Accoglienza delle persone migranti Modelli di incontro e di socializzazione di Tiziana Grassi

intervengono:

Giovanni Vetritto

Walter Tocci

Francesca Lagorio

Massimiliano Fiorucci

Francesca Pompa

Tiziana Grassi

Modera: Gian Matteo Sabatino

19 dicembre, ore 17.00, Auditorium della BNCR. Rappresentazione L’Appello ai Liberi e Forti di Luigi Sturzo

con Sebastiano Lo Monaco

regia di Salvo Bitonti

musiche originali di Dario Arcidiacono

In occasione dell’inaugurazione dell’Auditorium della Biblioteca nazionale centrale di Roma, che riapre al pubblico dopo mesi di lavori di ristrutturazioni e migliorie, verrà offerto il monologo L’Appello ai Liberi e Forti di Luigi Sturzo, che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse per la celebrazione del centesimo anniversario della fondazione del Partito Popolare Italiano.

Grazia Deledda, lettere e foto alla Biblioteca nazionale

Il Centro Europeo per il turismo e la cultura (www.centroeuropeoturismo.it) organizza a Napoli, Palazzo Reale, una mostra dal titolo L’arte della Giustizia, la Giustizia nell’arte (dal 13.12.2019 al 28.01.2020).

La BNCR presta l’opera Iconologia di Cesare Ripa (Venezia, 1645), aperta sull’immagine della Giustizia.