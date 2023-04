Gli appuntamenti di inizio maggio della Biblioteca Vaccheria Nardi

Ecco i prossimi appuntamenti della Biblioteca Vaccheria Nardi in via Grotta di Gregna.

Mercoledì 3 maggio ore 16:45

Letture per bambini Tana per i libri!

Anche per il mese di maggio la biblioteca propone nuovi incontri del ciclo “Tana per i libri!”, letture ad alta voce pensate per i nostri utenti più giovani. L’attività è a cura del personale della biblioteca e delle volontarie di Servizio Civile Universale del progetto “Nati per leggere”.

Età consigliata 3-7 anni. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0645460491 oppure scrivendo una mail a ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it.

Giovedì 4 maggio ore 17:30

Presentazione del libro: Un giorno triste così felice

Lorenzo Iervolino, autore del libro dialogherà con il presidente dell’Associazione Liberi Nantes ASD Alberto Urbinati e darà voce a Sócrates, «un uomo dal cuore grande come una sala da ballo». L’incontro è promosso dalll’ Associazione Sportiva Dilettantistica Liberi Nantes, si inserisce nel programma del Festival Sócrates – Sport, storie e società, festival nato per raccontare la società e il mondo attraverso lo sport, tra incontri, libri, letteratura e teatro.

Sabato 6 maggio ore 11

Presentazione del libro: Di madre nuda

In occasione del Maggio dei libri 2023 verrà presentata la silloge poetica ” Di madre nuda” di Simona Mancini (peQuod 2022).

L’autrice partendo dalla drammatica esperienza della prematura ed improvvisa morte del padre, esplora il proprio Io, il rapporto con Dio, con l’Altro, con la parola scritta.

