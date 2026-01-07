Gli Incontri Letterari di gennaio 2026 della prof.ssa Loredana Mambella

Dopo la pausa per le festività natalizie riprendono gli Incontri Letterari,tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata,63 nel IV Municipio.

Giovedì 8 gennaio ore 17.00

Omero. Iliade. Libro IV: Il Libro dello scontro fra i due eserciti.

Giovedì 15 gennaio ore 17.00

Omero. Iliade. Libro IV: Il libro dello scontro fra i due eserciti.

Sotto le mura di Troia si combatte, con gravi perdite, sia da parte dei Greci che dei Troiani. Si susseguono da ambo le parti episodi di valore e di eroismo.

Giovedì 22 gennaio ore 17.00

Omero. Iliade. Libro V: Il Libro delle gesta di Diomede.

Giovedì 29 gennaio ore 17.00

Omero. Iliade. Libro V: Il Libro delle gesta di Diomede.

La battaglia prosegue ed entra in scena Diomede, eroe greco, che compie terribili stragi e arriva a ferire Enea, la dea Venere e il dio Marte.

