Gli Incontri Letterari di giugno 2026 della prof.ssa Loredana Mambella

Proseguono gli Incontri Letterari, tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata 63 nel IV Municipio.

Giovedì 4 giugno ore 17.00

Omero. Iliade. Libro XVI: analisi e commento.

Giovedì 11 giugno ore 17.00

Omero. Iliade. Libro XVI: analisi e commento.

Il Libro delle meravigliose gesta di Patroclo e della sua eroica fine.

Giovedì 18 giugno ore 17.00

Omero. Iliade. Libro XVII: analisi e commento.

Giovedì 25 giugno ore 17.00

Omero. Iliade. Libro XVIII: analisi e commento.

I Libri della lotta attorno al cadavere di Patroclo e del grande dolore di Achille.

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