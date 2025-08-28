Gli rubano l’attrezzatura per la bici e poi la rivendono online

Appena rubata, e già pronta per essere venduta online. È la beffa subita da un ciclista romano, derubato della propria attrezzatura da mountain bike, del valore di circa 1.300 euro, sottratta dall’auto parcheggiata in città.

Ma la prontezza del giovane ha ribaltato la situazione: navigando sul web, ha notato un annuncio che proponeva in vendita proprio il suo equipaggiamento da gara. Non ci ha pensato due volte e ha allertato la Polizia.

Gli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Colleferro, guidati dal dottor Antonio Mazza, sono intervenuti immediatamente. Le indagini li hanno portati in un negozio della zona, dove la refurtiva era già esposta sugli scaffali.

Il colpo di scena finale: tutta l’attrezzatura è stata recuperata e il responsabile, un cittadino di Segni, è stato denunciato per ricettazione.

Il ciclista romano può finalmente tirare un sospiro di sollievo, riabbracciando la sua attrezzatura e chiudendo così un episodio che rischiava di trasformarsi in una vera beffa da film.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.