Gli spari al Fiesta ripresi in un video: colpito un buttafuori, sfiorata la tragedia

Le immagini sono nitide, e forti. Un uomo si avvicina, minaccia, poi estrae la pistola e apre il fuoco. Siamo a Roma, quartiere Eur, davanti al locale Fiesta: sono le 3:22 del mattino e sta per andare in scena un agguato.

Nove secondi. Tanto è bastato a trasformare una lite in un incubo. Le telecamere di sorveglianza riprendono tutto con chiarezza. Un uomo con una maglietta bianca avanza verso un gruppo di sei persone, quattro delle quali sono buttafuori del locale Fiesta, in via delle Tre Fontane. In sottofondo, la musica della notte estiva si spegne di colpo. Lui parla, anzi, minaccia. E poi spara.

Un bagliore, un tonfo. Uno dei buttafuori – conosciuto come “Chico” – cade a terra, colpito. Gli altri si disperdono. La scena è caotica, spaventosa.

L’aggressore esplode almeno tre colpi da una distanza di circa venti metri, poi si gira e scappa via, lasciando dietro di sé il sangue, il panico e l’eco dei proiettili. Lo aspetta un complice, pronto a farlo sparire nel nulla.

“Chico” è vivo per miracolo

Il buttafuori ferito viene immediatamente soccorso dai colleghi, poi trasferito in ospedale dove viene operato d’urgenza. Le sue condizioni sono gravi, ma è salvo. I medici parlano di un miracolo, vista la traiettoria dei colpi e il contesto: un proiettile poteva colpire chiunque, anche un passante o un cliente del locale.

Un locale sotto i riflettori

Il Fiesta non è nuovo a episodi di violenza. Le forze dell’ordine, dopo quanto accaduto, hanno disposto la chiusura del locale.

L’aggressore – secondo gli investigatori – è un uomo di Ostia, già noto per precedenti legati al mondo della droga. È ancora in fuga, ma il suo nome è sul tavolo degli inquirenti. Si sospetta possa essere scappato all’estero, ma la polizia non conferma e continua a stringere il cerchio.

Il complice che lo ha aiutato nella fuga è stato arrestato poche ore dopo. Si tratta di N.F., accusato di tentato omicidio in concorso.

Un tassello che potrebbe portare presto alla cattura dell’uomo armato, ripreso mentre trasformava una discussione in un atto da Far West urbano.

IL VIDEO:

