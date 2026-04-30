Godlike in scena al Festival inDivenire
Con la regia di Clara Addari ed Edoardo D’Antonio il 7 maggio 2026 presso lo Spazio Diamante di Roma
Nell’ambito della VII edizione del Festival inDivenire, rassegna dedicata alla valorizzazione della nuova drammaturgia contemporanea ideata da Alessandro Longobardi con la direzione artistica di Giampiero Cicciò, debutta il 7 maggio 2026 alle ore 19.30 allo Spazio Diamante di Roma lo spettacolo Godlike con la regia di Clara Addari ed Edoardo D’Antonio. In scena ci sono Clara Addari, Edoardo D’Antonio e Francesco Providenti.
Godlike è uno studio teatrale che attraversa le derive contemporanee del rapporto tra individuo e universo digitale, intrecciando tre storie emblematiche e disturbanti.
Arturo, nel 2007, ha 10 anni e ascolta “Touch the Sky” di Kanye West sulla nuova Playstation, un po’ alla volta scivola dall’isolamento dei videogiochi all’estremismo politico.
Influenzato dall’idolo e dai guru del complotto, si convince dell’esistenza di un’élite intenta a distruggere l’Europa, fino a un gesto estremo. Luana, ballerina ventiquattrenne, dopo un infortunio nel 2025 si immerge online nei drammi climatici di Emilia e Valencia.
L’angoscia per l’apocalisse la trasforma in una leader di organizzazioni ecoterroristiche. Enrico, nel 2016, insegue invece la gratificazione dei social: per diventare un influencer famoso passa dal cabaret a Twitch, dove pur di non perdere successo si spinge a challenge sempre più pericolose.
Attraverso queste tre storie, lo spettacolo riflette sull’attualità delle teorie di Freud e Le Bon sulla psicologia delle masse, trasposte nell’era degli algoritmi. La tecnologia non è super partes: rintracciando i nostri gusti, ci bombarda di notizie che rinforzano solo il nostro punto di vista, annullando il senso critico. In questa massa virtuale, siamo ipnotizzati da leader carismatici e giustificati dai nostri idoli a disprezzare chiunque veda il mondo da un’angolatura diversa.
Il potere invisibile della tecnologia plasma identità, desideri e ideologie ed è in questo meccanismo di polarizzazione e ricerca di visibilità che rimangono intrappolate le vite dei tre protagonisti. Lo spettacolo apre una riflessione lucida e inquieta su una generazione sospesa tra bisogno di appartenenza e perdita di sé.
Godlike è in scena per il festival inDivenire giovedì 7 maggio alle ore 19.30 presso la sala Black dello Spazio Diamante (via Prenestina, 230b).
I biglietti sono disponibili al link: www.ticketone.it/artist/festival-indivenire/
Crediti
Dramaturg: Penelope Sangiorgi
Con: Clara Addari, Edoardo D’Antonio, Francesco Providenti
Regia: Clara Addari, Edoardo D’Antonio
Direzione tecnica: Roberto Di Maio
Data: giovedì 7 maggio 2026 alle ore 19.30
Luogo: Spazio Diamante, Via Prenestina 230b, Pigneto – Municipio Roma V
Festival: inDivenire 2026 (27 aprile – 12 maggio)
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