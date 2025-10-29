Gordiani: al via la riqualificazione della scuola “Romolo Balzani”

Sono ufficialmente iniziati questa mattina i lavori di riqualificazione della scuola “Romolo Balzani” di via dei Gordiani, l’edificio scolastico danneggiato dall’esplosione dello scorso luglio.

Dopo mesi di attesa e verifiche tecniche, nel cortile dell’istituto è finalmente comparso il cantiere: recinzioni, mezzi e operai al lavoro per le prime operazioni di messa in sicurezza e rimozione degli infissi divelti.

L’intervento, dal valore complessivo di 2 milioni e 135mila euro, è coordinato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale.

In questa prima fase si procede con l’allestimento delle aree operative, la predisposizione dei percorsi di accesso e sicurezza e l’installazione dei servizi di cantiere.

Ma il progetto va ben oltre il semplice ripristino. I lavori prevedono infatti una riqualificazione completa dell’edificio: rifacimento delle facciate, sistemazione delle aree esterne, rinnovo degli ambienti interni e riqualificazione della copertura.

L’obiettivo è chiaro: riaprire le porte della scuola per l’inizio del prossimo anno scolastico, restituendo agli studenti un edificio moderno e sicuro.

L’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini ha spiegato:

“I lavori sono stati avviati con l’allestimento del cantiere e le prime attività di rimozione dei materiali di ingombro. Abbiamo scelto di realizzare un intervento più ampio rispetto alle necessità di ripristino: una vera riqualificazione complessiva. È un investimento importante che consentirà di restituire al quartiere un edificio scolastico rinnovato, sicuro e funzionale, secondo standard aggiornati di qualità edilizia e sostenibilità”.

La scuola, dichiarata temporaneamente inagibile dai Vigili del Fuoco, dopo l’esplosione in un distributore di gpl in via dei Gordiani, non aveva subito danni strutturali ma presentava gravi compromissioni agli infissi e agli ambienti interni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.