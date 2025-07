Gordiani, la rinascita della scuola “Romolo Balzani”: pronti 2 milioni di euro per i lavori riqualificazione

Dove c’era paura, tornerà presto vita. L’esplosione che lo scorso 4 luglio ha reso inagibile la scuola “Romolo Balzani”, nel cuore di Villa De Sanctis, è ancora viva nella memoria dei residenti.

Un boato che ha interrotto bruscamente l’estate di un’intera comunità scolastica, lasciando dietro di sé danni, disagi e un edificio vuoto, ferito. Ma ora si guarda avanti. E la ripartenza ha un nome preciso: settembre.

Entro il prossimo mese, infatti, partiranno ufficialmente i lavori di riqualificazione dell’istituto. I fondi — 2 milioni e 135mila euro — sono già stati stanziati grazie all’approvazione della variazione di bilancio da parte della giunta capitolina.

A confermare l’impegno, un sopralluogo sul posto avvenuto nelle scorse ore alla presenza dell’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, dei tecnici di Risorse per Roma, del Municipio V e del Dipartimento Lavori pubblici.

“Un intervento concreto, necessario e da avviare in tempi rapidi – ha spiegato l’assessora Segnalini – per restituire alla comunità scolastica un edificio sicuro, efficiente e adeguato agli standard attuali di comfort e sostenibilità”.

Gli interventi previsti non si limiteranno a riparare i danni dell’esplosione: l’occasione sarà utile per una riqualificazione profonda.

Si procederà con la sostituzione completa degli infissi con nuovi serramenti ad alta efficienza energetica, il rifacimento dei muri perimetrali danneggiati, la sostituzione della scala esterna già in condizioni precarie, la messa a nuovo degli impianti interni e ulteriori interventi di efficientamento energetico. Una vera rinascita strutturale ed ecologica per una scuola che potrà finalmente guardare al futuro.

Nel frattempo, Risorse per Roma è al lavoro per completare il computo metrico estimativo che guiderà le operazioni, mentre il Dipartimento ha già attivato l’accordo quadro che consentirà di partire senza ritardi burocratici.

E mentre l’istituto si prepara a rinascere, anche il quartiere respira un piccolo segnale di ritorno alla normalità: è stata riaccesa l’illuminazione del parco di Villa De Sanctis, grazie al rapido intervento di Areti che ha messo mano alla cabina elettrica e alle tubazioni, completando le attività preliminari.

