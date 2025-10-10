GRAB Via Guido Reni, De Salazar (FDI): restano 200 posti auto persi

“Trovo un’ offesa all’intelligenza delle persone l’ennesima dichiarazione rilasciata dall’Assessore Patanè che parla di soli 10 posti auto persi su Via Guido Reni per il transito della pista ciclabile. Su Via Reni, infatti, Patanè non retrocede e farà transitare la pista ciclabile al centro della carreggiata sacrificando ben 196 posti auto come previsto dalla attuale stato di progettazione.

Dall’assessorato alla mobilità pensano di buttarla in confusione illudendo mediaticamente i residenti parlando di recuperare posti auto su altre vie del quartiere Flaminio, nello specifico Via V. Vespignani, Via Stern, Via Donatello e Via G. Sacconi, Via Stern, Via G. P. Pannini e Via Pier della Francesca. Su Via Pier della Francesca e Via G. P. Pannini il lato privo di soste auto non può esser adibito a parcheggio poichè insistono strutture della Polizia di stato che proibiscono la sosta per motivi di sicurezza e il lato opposto ha già soste a pettine.

Su Via V. Vespignani e Via G. Sacconi Via Stern e Via Donatello (ben distanti da Via Guido Reni) l’assetto dell’attuale disposizione delle soste presenti ambo i lati non può esser cambiato per modifiche strutturali e pareri della polizia locale già ben ben definiti da tempo.

Comunicherò nel dettaglio questi e altri aspetti relativi alla sciagura Grab Via G. Reni domani, sabato 11 ottobre, ore 11.00 presso i giardini di Piazza Gentile da Fabriano dove scenderò in piazza con i residenti per ribadire la contrarietà al transito della pista ciclabile lungo carreggiata centrale di Via G. Reni”.

Lo dichiara in una nota il consigliere del II Municipio, Francesco De Salazar.

