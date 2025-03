“Gran Tour Lazio”: il sogno di un maxi-percorso cicloturistico tra cammini e sentieri

Immagina di poter attraversare l’intero Lazio su due ruote, pedalando tra antichi cammini religiosi, sentieri sterrati, piste ciclabili e strade secondarie quasi dimenticate.

Un percorso di mille chilometri, che collega i luoghi più suggestivi della regione, dai monti alle coste, dai borghi medievali ai siti archeologici, fino al cuore pulsante di Roma.

È questa l’idea ambiziosa che si nasconde dietro il progetto del “Gran Tour Lazio” (GTL), un anello ciclabile che punta a trasformare il territorio in un paradiso per cicloturisti e appassionati di viaggi lenti.

Un’idea nata dal viaggio lento

A dare vita al progetto è stato Claudio Mancini, socio della FIAB Ruotalibera, che ha maturato l’idea durante anni di escursioni in bici e treno, partendo e tornando da Roma in giornata. “Il Lazio non è solo Roma, ma una regione con una varietà paesaggistica e culturale unica”, spiega Mancini, sottolineando come il cicloturismo intermodale – che unisce bici e treni regionali – renda l’avventura accessibile a chiunque, anche a chi non ha settimane intere per dedicarsi a un lungo viaggio.

Questa intuizione si è trasformata nel sogno di un percorso che unisce le principali direttrici ciclabili e i cammini già esistenti: la Via Francigena, il Cammino di San Benedetto, il tracciato Eurovelo 5, e le strade provinciali a bassa percorrenza.

Un maxi-anello in 18 tappe

Il Gran Tour Lazio non è un semplice percorso lineare, ma una ciclovia modulare, pensata per essere percorsa interamente o suddivisa in 18 tappe, ciascuna delle quali tocca uno dei capoluoghi della regione.

L’idea di base è semplice: sfruttare le infrastrutture già esistenti, come piste ciclabili, sterrati e cammini, mettendole in rete e migliorando i collegamenti dove necessario. Il vantaggio? Il 70% del tracciato è già percorribile: bastano piccoli interventi di messa in sicurezza per renderlo pronto ad accogliere viaggiatori su due ruote.

Tra le tappe ipotizzate ci sono vere gemme del territorio laziale: dal Lago di Bolsena alle Cascate di Monte Gelato, dalle abbazie benedettine ai paesaggi marini del litorale tirrenico.

Un progetto low cost per rilanciare il turismo

Realizzare il Gran Tour Lazio non richiede investimenti faraonici. Mancini ha stimato un costo di circa 42mila euro per una prima fase del progetto, focalizzata sulla comunicazione digitale e la segnaletica leggera.

L’idea è di creare un sito web dedicato con tracce GPS, informazioni sui punti di interesse e descrizioni dettagliate dei percorsi. A questo si affiancherebbe un’app per guidare i cicloturisti lungo l’anello, con aggiornamenti in tempo reale su itinerari e servizi disponibili.

Per quanto riguarda la segnaletica, si punta su soluzioni agili e a basso costo, come adesivi da posizionare lungo il percorso, evitando così lungaggini burocratiche per l’installazione di pannelli o cartelli tradizionali.

Una raccolta fondi per partire dal basso

Per trasformare l’idea in realtà, gli ideatori del GTL hanno lanciato una raccolta fondi online, coinvolgendo direttamente i cittadini. L’obiettivo? Dare il via al progetto attraverso il sostegno della comunità, con la speranza di attirare, in seguito, anche finanziamenti pubblici o privati.

I benefici di un’infrastruttura simile sarebbero diffusi: il cicloturismo è un settore in forte crescita che, in altre regioni d’Italia, ha già dimostrato di poter portare un importante indotto economico, valorizzando aree rurali e promuovendo l’enogastronomia locale.

Inoltre, il Gran Tour Lazio potrebbe integrarsi con gli investimenti già previsti per il recupero dei cammini religiosi, offrendo così un’esperienza ancora più completa tra natura, storia e spiritualità.

Il sogno di un Lazio da esplorare su due ruote

“Questo progetto è un’occasione per far scoprire un altro Lazio, lontano dai soliti percorsi turistici, e per valorizzare i territori con una mobilità lenta e sostenibile”, conclude Mancini.

Se il Gran Tour Lazio prenderà forma, cicloturisti da tutta Italia e dall’estero potrebbero presto pedalare lungo un tracciato che attraversa storia, natura e cultura, scoprendo un Lazio che ha ancora molto da raccontare.

