Gran Turismo di Silvia Sabbadini al Bibliopoint Perlasca

Il 14 marzo alle ore 17,30 presso Bibliopoint Perlasca, in via Vincenzo Barelli 7, a Pietralata, presentazione del libro di Silvia Sabbadini Gran Turismo, assieme a Franca Passanante.

Esistono, oggi più che mai, moltissimi libri di auto-aiuto, psicanalisi, psicologia, e quasi tutti sono scritti da addetti ai lavori. Come superare le paure, accrescere l’autostima, capirsi o capire l’altro.

Una percentuale decisamente più bassa è lasciata a chi racconta cos’è la terapia affrontata da paziente. Nell’incipit di Anna Karenina, di Lev Tolstoj, si legge che «tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo».

Per quanto impopolare sia andare contro a un grande classico della letteratura, qui no: tocca dissentire. L’infelicità “familiare” della protagonista è un’infelicità comune, condivisa da tante coppie che smettono di amarsi.

L’approccio alla psicoterapia non è indolore né scontato. Qui è raccontato dal punto di vista di una donna che, per buona parte della vita, ha creduto di poterne fare a meno.

La crisi profonda di cui si sente vittima la porta a imboccare, non senza un’iniziale diffidenza (frutto di pregiudizi e incontri sbagliati), un percorso tortuoso che spera possa essere funzionale alla risoluzione del conflitto. Perché c’è un matrimonio da ricomporre a tutti i costi, ci sono banchi di nebbia che offuscano la visuale, ci sono salti nel vuoto e passi falsi.

Laddove la vita sembra dispensare solo dispiaceri e disagio, si può tornare a risalire la china? Il disperato bisogno di contenere l’idea di coppia può a lungo ignorare il bisogno di spazio del singolo?

I colloqui con la terapeuta diventano così la cassa di risonanza per tutte le emozioni che, settimana dopo settimana, traghettano la protagonista verso consapevolezze nuove.

Silvia Sabbadini (1982) è nata a Brescia, dove attualmente vive e lavora. Si interessa di psicoterapia e salute mentale, di cui racconta dal punto di vista del paziente.

Anni fa ha ideato un blog letterario, Piperitamente, oggi ormai chiuso. Dopo quell’esperienza ha continuato a scrivere, ma solo nella sua testa.

Gran Turismo è il suo libro d’esordio; l’unico che – dalla sua testa – sia mai riuscito a evadere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.