Grande partecipazione alla Festa patronale di S. Luca al Prenestino

Dopo lo spettacolo pirotecnico, e la Benedizione di don Romano De Angelis sul Sagrato della chiesa si è conclusa con grande partecipazione di popolo la Festa Patronale di S Luca Evangelista.

L’evento si è svolto dal 16 al 21 ottobre 2023, grazie al Parroco Don Romano De Angelis, il Vice Parroco Don Thierry, Don Roberto, Don Michele, Don Giuseppe, Don Nelson, Padre Felice, e i tanti collaboratori della Parrocchia.

Durante la settimana sono state tante le iniziative realizzate come da programma nelle locandine e nei dépliant distribuiti nei giorni antecedenti alla festa, dove era ben distinto il programma religioso con le sante Messe, l’orario e il giorno della processione con la statua del Santo nelle strade del quartiere, da quello dedicato allo svago che ha coinvolto persone di tutte l’età dai bambini alle persone anziane.

La processione nelle strade del quartiere, si è svolta dopo la santa Messa celebrata dal Cardinale Anthony Poola, coadiuvato da altri dieci sacerdoti, compreso il Parroco di San Luca don Romano De Santis e l’ex Parroco don Remo Bonola.

Presenti anche Mauro Caliste Presidente del V Municipio di Roma, la Vice Maura Lostia e Marco Ricci, assessore alla Sanità, i consiglieri Olga di Cagno, Maurizio Mattana.

Il grande coro della Parrocchia di S Luca diretto dall’insegnate Ofelia si è esibito nel corso della cerimonia.

La processione si è snodata lungo il seguente percorso: Largo S. Luca,via Roberto Malatesta, via Erasmo Gattamelata, Via Conte di Carmagnola, Via Alberto Da Giussano, Via Luchino dal Verme, via Renzo Da ceri, Via Roberto Malatesta Largo San Luca.

Quando la statua di San Luca è tornata in chiesa, è seguito un bellissimo spettacolo pirotecnico. E al termine della festa religiosa la consueta benedizione di don Romano.

Subito dopo sul Sagrato è iniziata la festa di animazione di The Corus Band. E in tutto il quartiere si è sviluppata la “Notte Bbianca a Malatesta” con i negozi aperti fino a mezzanotte con eventi, presentazioni e lezioni.