Grande partecipazione alla Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale

Si rinnova il successo del programma che sta caratterizzando la Quarta Edizione della Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale, ovvero unire la musica alla conoscenza del territorio, attraverso passeggiate urbane e visite guidate. Come sottolineato anche dal Presidente Mauro Caliste nel suo intervento di saluto, il nostro Municipio è ricco di tesori archeologici che vanno scoperti e valorizzati e questo avviene anche grazie ai numerosi eventi culturali come la Rassegna Corale, ed all’intenso lavoro che c’è da parte chi li organizza, come L’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS, nella persona del vicepresidente Palmira Pasqualini, con la collaborazione del Direttore Artistico Roberto Boarini e del Centro Culturale Lepetit.

Un gruppo davvero numeroso si è raccolto al Mausoleo di Sant’Elena sabato 6 giugno 2026 per la visita guidata condotta con la consueta professionalità e chiarezza dall’archeologo Marco Mannino, per poi raggiungere la Casa della Cultura e dello Sport Silvio Di Francia, dove si è tenuto il concerto del Coro Accordi e Note, diretto dal M° Roberto Boarini e accompagnato al pianoforte da Giacomo Petraccini.

Presenti anche Cecilia Fannunza, Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, ed Olga Di Cagno, Consigliera e vicepresidente della Commissione Cultura.

La grande affluenza ed interesse del pubblico in quest’ultimo come in tutti gli appuntamenti precedenti attestano che il successo della manifestazione sta proprio nella voglia delle persone di vivere e scoprire il territorio, di partecipare ad iniziative culturali che siano occasione di aggregazione sociale, di scambio e condivisione di emozioni, di opportunità di incontro e svago.

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