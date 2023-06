Grande successo di “Un matrimonio a tutti i costi”

La prima rappresentazione della commedia brillante “Un matrimonio a tutti i costi”, presentata nel teatro della parrocchia di San Domenico Guzman Domenica 4 giugno 2023 dal Laboratorio teatrale “Emozioni in tasca” della Parrocchia S. Bernadette Soubirous, è stato un grande successo. Floriana Franceschi autrice e regista, Gianfranco Sorrentini marito-aiuto regista sono veramente entusiasti per aver riscosso tanta approvazione dal numeroso pubblico intervenuto nel teatro della parrocchia di San Domenico Guzman.

La trama della commedia ha piacevolmente intrattenuto ben oltre 120 spettatori tra colpi di scena e intrighi esilaranti.

Tre sorelle, due zitelle tirchie ed eclettiche con la terza, una “sorella” con la vocazione all’onestà e dalle idee ben chiare; due giovani domestici timidi e impacciati coinvolti in qualcosa più grande di loro, infine un ospite irriducibile e sopra le righe.

Applausi a scena aperta e risate hanno condito una grande interpretazione degli allievi alla loro prima esperienza teatrale. Dove insieme alla grande preparazione si è aggiunta l’armonia e la sintonia di un gruppo ben affiatato. Facciamo i nostri complimenti agli attori Ernesto Cardone, Chiara Castorrini, Daniela Farlese, Carmelina Quagliano, Rita Petrini, Giulia Quinti, per la loro divertente interpretazione, la disinvoltura e la presenza scenica.

Abbiamo chiesto a Floriana quando la commedia sarà rappresentata a Santa Bernadette; ci ha così risposto: “Saremo ben felici di portare anche a Colli Aniene il nostro lavoro teatrale. Aspettiamo soltanto che il teatro della parrocchia venga reso agibile e disponibile, come ci è stato accennato”.

Anche noi aspettiamo e la conclusione dell’adeguamento del teatro alle norme vigenti e di conseguenza “Un matrimonio a tutti i costi” sulla scena per la delizia dei collianienensi.

DOMENICA 11 GIUGNO alle ORE 17,00 la commedia sarà replicata per l’ultima volta nel Teatro della Parrocchia S. Domenico Guzman in Via Vincenzo Marmorale, 25 (Bufalotta – Cinquina).