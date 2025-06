Grande successo per OperaCamion al Villaggio Olimpico

Grande successo di pubblico ieri sera al Villaggio Olimpico per OperaCamion, il progetto itinerante del Teatro dell’Opera di Roma, che trasporta con un Tir un vero e proprio teatro mobile.

Ad assistere alla messa in scena de Il Barbiere di Siviglia di Rossini una piazza Ian Palach gremita di persone di tutte le età, tanti le bambine e i bambini e i giovani. Molti hanno raggiunto la piazza attrezzati di sgabelli, teli e sedute portata da casa, per assistere allo spettacolo gratuito e coinvolgente.

Ad aprire la serata i saluti del Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Francesco Giambrone, e della presidente del Municipio II, Francesca Del Bello.

Per chi volesse replicare, OperaCamion prosegue fino al 22 giugno in altri municipi di Roma.

