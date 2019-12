Oggi 28 dicembre 2019 dalle ore 18:30 alle 21:30 presso Rinascita 2.0 in Via Dignano D’Istria 37 a Roma Villa Gordiani, Grande Tombolata Letteraria con Paolo Pesce Nanna

L’evento è organizzato da Associazione Culturale CentRocelle e Rinascita 2.0.

Cosi è descritta in un post su Facebook la divertente iniziativa: “Abbottati di cibo, stanchi dei parenti e di stare in casa con le gambe sotto il #tavolo? Ci pensiamo noi! Proponiamo una versione letteraria e divertente del tradizionale gioco della #tombola. Non si vincono soldi ma libri, quelli che ciascuno porterà da casa! Un ottimo modo per liberarsi di vecchi residui (ma ancora in buone condizioni, ci teniamo!) e divertirsi con Tranquilli il libro dentro è scritto grande, l’ultima fatica letteraria del nostro banditore, Paolo Pesce Nanna. Uscite di casa, vi fate un digestivo, vi divertite e rischiate pure di vincere, e chi siamo noi, #babboNatale??”