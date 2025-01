Grave incidente sulla via del Mare: Jeep si ribalta, due i feriti uno in condizioni critiche

Maxi incidente nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio su via del Mare, all’altezza di via delle Azzorre.

Una Jeep Renegade si è ribaltata dopo un violento impatto, coinvolgendo anche un bus della linea C19 e una Fiat 500, l’accaduto intorno alle ore 15,00.

Il bilancio è pesante: il conducente della Jeep, un uomo di 40 anni, è stato trasportato d’urgenza in condizioni gravissime all’ospedale Grassi di Ostia.

La dinamica ancora da chiarire

A bordo della Fiat 500 viaggiava un 35enne di nazionalità egiziana, mentre alla guida del bus c’era un uomo di 54 anni, anche lui rimasto ferito e trasportato al Sant’Eugenio in codice giallo.

L’impatto ha causato la chiusura totale di via del Mare in entrambe le direzioni, tra Ostia Antica e via delle Antille, creando pesanti ripercussioni sul traffico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo X di Ostia per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ancora da chiarire le cause dello schianto: gli investigatori stanno valutando se possano essere coinvolti eccesso di velocità, una manovra azzardata o altre circostanze.

Disagi per gli automobilisti

L’incidente ha mandato in tilt la circolazione, con lunghe code e disagi per gli automobilisti bloccati lungo l’arteria che collega Ostia a Roma. Sul posto anche il personale del 118 per soccorrere i feriti e gestire l’emergenza.

