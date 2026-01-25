Grave scontro sul Viadotto della Magliana: 5 feriti in codice rosso, c’è anche un bambino

Una domenica mattina segnata dalla paura per gli automobilisti in transito tra l’EUR, e l’aeroporto di Fiumicino.

Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli si sono scontrati violentemente sul viadotto di collegamento tra l’EUR e la Roma–Fiumicino, dando origine a una scena che si è presentata subito come particolarmente critica ai soccorritori.

Le auto, ridotte a ammassi di lamiere, hanno riportato danni tali da far temere anche il distacco di parti pesanti, alcune delle quali sono precipitate sulle strade sottostanti, aumentando il livello di rischio per la circolazione.

I soccorsi: estratti i feriti dalle lamiere

Sul posto è scattato immediatamente il piano di emergenza. A intervenire sono state più squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Ostiense (7/A) e La Pisana (4/A), che hanno operato a lungo con cesoie e divaricatori per liberare le persone rimaste incastrate all’interno degli abitacoli.

Il bilancio è di cinque feriti, quattro adulti e un bambino. Tutti sono stati stabilizzati sul posto dal personale del 118 e trasportati d’urgenza in codice rosso al Policlinico Gemelli. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni.

I pompieri hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del viadotto, verificando la stabilità dei veicoli coinvolti e rimuovendo i detriti caduti dopo l’impatto.

Viabilità paralizzata e accertamenti in corso

La Polizia Locale del IX Gruppo EUR ha disposto la chiusura immediata del viadotto in direzione Fiumicino, necessaria per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.

