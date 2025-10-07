Greg in “Io sono il diavolo”, a Spazio Diamante

Greg racconta il suo rapporto con il Diavolo, tra aneddoti, gag, canzoni e immagini spiazzanti che ripercorrono la sua vita.

Dai primi avvistamenti in età scolastica tra le suore, fino al momento in cui l’oscura entità gli insegna a suonare il Blues, il monologo di Gin Cooper svela incontri frizzanti e dissacranti, che stimolano dubbi, curiosità e riflessioni spesso imbarazzanti.

Gin Cooper, crooner alla Dean Martin, sa di non essere uno stinco di santo e sa che prima o poi la sua donna lo manderà al Diavolo. Ma lui… il Diavolo, lo ha già incontrato!

In scena, Greg racconta come la musica lo conduca al famoso crocevia dove incontra davvero il Diavolo.

Tra parabole strampalate, giochi di parole, estratti della Bibbia reinterpretati e canzoni, l’oscura entità gli mostra le stranezze e gli incongrui delle sacre letture, rafforzando i suoi dubbi e mettendo in discussione tutto ciò che consideriamo sacro o intoccabile.

Il monologo è salace, frizzante e provocatorio, pieno di momenti esilaranti, spunti di riflessione e immagini che fanno storcere il naso, specialmente a chi si sente al sicuro nella propria zona di comfort in questo mondo politicamente corretto.

E quando il Diavolo offrirà a Gin Cooper la possibilità di resettare tutto con un nuovo Big Bang, semplicemente premendo un pulsante… beh, qualcuno farà sicuramente il tifo per lui.

SPAZIO DIAMANTE

Via Prenestina, 230/B 00176 Roma RM, Giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 17.

Lo Spazio Diamante propone il Biglietto Flessibile: tre soluzioni (Supporter, Standard e Agevolato) per permettere a chiunque di venire a Teatro. Tra 18 e 10 euro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.