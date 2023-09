Grosso pino cade in via Prenestina

La mattina del 9 settembre 2023 si è schiantato a terra uno degli enormi pini che costeggiano la via Prenestina nel tratto che va da via Longoni verso il Grande Raccordo Anulare.

La fortuna ha voluto che la sua corsa sia stata leggermente frenata dal muro di recinzione di un’azienda e che abbia causa solo danni materiali.

Immediato l’intervento della Polizia Locale del Gr. Casilino e del pronto intervento che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e poi ha eliminato l’enorme albero.

Come avviene da qualche settimana in occasione della caduta di alberi su sede stradale, l’area è stata posta sotto sequestro. Adesso speriamo che il Servizio Giardini esegua le prove di stabilità sugli altri enormi alberi presenti perché non si può sempre confidare nella fortuna, e il traffico su via Prenestina è sempre sostenuto durante tutta la giornata.

5 anni fa sono caduti o sono stati abbattuti altri due grossi pini proprio sull’altro lato di via Prenestina e questo non può che rendere più urgente questo controllo.