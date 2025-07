Gualtieri e Patanè presentano il Biciplan: verso una rete ciclabile efficiente e sicura

Il Sindaco Roberto Gualtieri, insieme all’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, al Presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola, alla Presidente di Roma Servizi per la Mobilità, Anna Donati, e alla Dirigente del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Monica Zelinotti, hanno presentato il Biciplan di Roma Capitale, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Architettura di Roma Tre.

Il Piano strategico per la mobilità ciclistica definisce obiettivi, strategie e azioni per promuovere lo sviluppo di tutti gli aspetti legati alla ciclabilità e al miglioramento della sicurezza dei pedoni e di chi si muove a pedali.

Il Biciplan è l’attuazione di una parte del Pums – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – e ha l’obiettivo di contribuire a realizzare una città più sicura e sostenibile attraverso diversi obiettivi: l‘accessibilità, la coesione, la rigenerazione urbana e i progetti integrati di qualità che coinvolgono ambiti come il verde pubblico, le pavimentazioni e l’illuminazione.

Realizzare la rete ciclabile significa anche ridisegnare lo spazio stradale e gli attraversamenti, così come mettere in sicurezza gli spazi pubblici con la protezione degli utenti più vulnerabili, come pedoni e ciclisti. L’obiettivo è far crescere l‘utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto intervenendo su segnaletica, identità della rete, servizi connessi e comunicazione, per raggiungere, da qui a dieci anni, alcuni risultati importanti.

A partire dalla riduzione delle emissioni inquinanti e dalla diminuzione degli incidenti stradali, con un’attenzione anche al contenimento dei costi di trasporto. Senza tralasciare gli effetti che una mobilità alternativa così concepita potrà avere anche sullo stato di salute attraverso un aumento della mobilità attiva e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

“Il Biciplan è un progetto importante verso l’obiettivo di una città più sostenibile, più viva e più al passo con le grandi capitali europee. Con questo piano strategico per la mobilità ciclistica, vogliamo promuovere lo sviluppo di una rete ciclabile efficiente e accessibile, che favorisca la mobilità sostenibile e contribuisca a rendere Roma una città più verde e più attraente per i suoi cittadini. Un percorso fondamentale anche se vogliamo farci trovare preparati ad un tipo di turismo molto diffuso in Europa che chiede un sistema di trasporto integrato con meno macchine e più bici”. Lo afferma il sindaco Roberto Gualtieri.

“Abbiamo presentato – spiega l’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patané – il lavoro fatto da Roma servizi per la mobilità nella redazione del Biciplan che è di fatto una pianificazione di secondo livello rispetto al Piano urbano della mobilità sostenibile che indica tutte le piste ciclabili necessarie a Roma per raggiungere un livello di intermodalità della città all‘altezza delle grandi capitali europee. Inizierà ora un periodo di partecipazione che durerà due mesi con le osservazioni di Associazioni, Organizzazioni Sindacali e professionali, singoli, al fine di recepire quanti più miglioramenti possibile. Alla fine del periodo di partecipazione, lo porteremo in giunta per l‘approvazione”.

