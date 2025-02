Guardia di Finanza, il Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti è il nuovo Comandante in Seconda

Si è svolta oggi, nella suggestiva cornice della piazza d’armi della Caserma “Piave” a Roma, sede storica del Comando Generale della Guardia di Finanza, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante in Seconda tra il Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino e il Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti.

Prima del formale passaggio di testimone, i due alti ufficiali hanno reso omaggio ai Caduti con la deposizione di una corona d’alloro presso il Sacrario del Corpo, per poi salutare ufficialmente la Bandiera di Guerra della Guardia di Finanza.

La cerimonia, presieduta dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Andrea De Gennaro, ha visto la partecipazione dei massimi vertici del Corpo, di una folta rappresentanza di Finanzieri in servizio e dei reparti di formazione, oltre che delle associazioni sindacali e del personale in congedo.

Nel suo discorso, il Generale De Gennaro ha rivolto un sentito ringraziamento al Generale Galdino per la sua lunga e prestigiosa carriera, lodandone la competenza e la dedizione.

Il Comandante Generale ha poi augurato al Generale Buratti un proficuo lavoro nel suo nuovo incarico, sottolineando come la sua esperienza e professionalità saranno determinanti per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Corpo.

Nato a Roma nel 1961, coniugato e padre di due figlie, il Generale Buratti ha alle spalle una lunga carriera nelle Fiamme Gialle.

Entrato nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1981, ha ricoperto incarichi di rilievo in tutti i settori operativi del Corpo. Tra le sue esperienze più significative:

Comandante Provinciale di Savona

Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (2004-2008)

Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale

Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Veneto (2013-2015) e del Lazio (2015-2018)

Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale (2018-2022) e successivamente dell’Italia Centrale (2022-2023)

Ispettore per gli Istituti di Istruzione, responsabile del reclutamento e della formazione dei militari del Corpo

Dal 2016, il Generale Buratti si occupa anche della riqualificazione e valorizzazione del Forte Aurelia Antica, come Ufficiale Responsabile di Progetto del Comando Generale.

La sua formazione comprende lauree in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e Scienze Politiche. Ha insegnato materie giuridiche, economiche e tecnico-professionali negli istituti di formazione della Guardia di Finanza, in strutture interforze e presso università italiane.

Autore di saggi e articoli su riviste specializzate, è anche coautore di numerose pubblicazioni, tra cui alcuni lavori a carattere storico in collaborazione con RAI Storia.

Ha partecipato come relatore a convegni e seminari su tematiche di antiriciclaggio e sicurezza finanziaria, ed è stato membro di importanti comitati ministeriali ed europei.

Attualmente, è Presidente del Fondo di Assistenza per i Finanzieri e membro del Consiglio di Amministrazione del Museo Storico della Guardia di Finanza.

Con il suo bagaglio di esperienze operative e accademiche, il Generale Buratti si appresta ora ad assumere il delicato ruolo di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’azione del Corpo e il pieno raggiungimento della missione istituzionale, sempre al servizio della collettività.

