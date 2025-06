Guasto elettrico a Marco Simone: blackout per oltre mille utenze

Pomeriggio da incubo per Marco Simone, la popolosa frazione di Guidonia Montecelio alle porte di Roma.

Un guasto multiplo alla rete elettrica ha mandato in tilt 19 cabine secondarie, lasciando all’improvviso al buio case, negozi e attività commerciali. Erano da poco passate le 16:30 di giovedì 12 giugno quando le luci si sono spente, e con esse anche frigoriferi, condizionatori e impianti di sicurezza.

A dare l’allarme sono stati i residenti, che sui social hanno immediatamente segnalato il disservizio. In poco tempo è intervenuta Acea, che ha confermato il guasto multiplo e la disattivazione di ben 1385 utenze in bassa tensione e 6 in media tensione.

Le squadre operative si sono messe subito al lavoro per individuare la causa dell’interruzione e iniziare le operazioni di ripristino. “Sarà necessario installare un gruppo elettrogeno per garantire almeno temporaneamente la fornitura di energia“, ha spiegato la società. I tecnici hanno stimato un intervento di circa tre ore.

Nel frattempo, Marco Simone ha vissuto una realtà sospesa: semafori spenti, ascensori fuori uso, abitazioni senza elettricità e commercianti costretti ad abbassare le saracinesche. Qualcuno ha scelto di lasciare casa per rifugiarsi altrove, altri hanno affrontato l’ennesima emergenza con torce, candele e tanta pazienza.

