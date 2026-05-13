Guasto idrico al Portuense: via Calzolaio allagata e chiusa al traffico

Un risveglio complicato per il quartiere Portuense. Dalle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 13 maggio, un ingente guasto alla rete idrica sta trasformando via Francesco Calzolaio in un vero e proprio fiume urbano.

La perdita, localizzata all’altezza del civico 11, è iniziata intorno alle 6:30, riversando in strada litri d’acqua che hanno reso impraticabili non solo la carreggiata ma anche diversi tratti di marciapiede.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area, disponendo la chiusura totale al traffico dell’arteria.

Il provvedimento rimarrà attivo fino a “cessate esigenze”, ovvero fino a quando il guasto non sarà riparato e la strada messa in sicurezza. Attualmente si registrano forti rallentamenti in tutto il quadrante.

Gli automobilisti sono costretti a deviare il percorso:

Percorsi alternativi: Il traffico si sta riversando massicciamente su via Frattini, che risulta fortemente congestionata.

Consigli: Si suggerisce di evitare l’area di via Calzolaio e pianificare percorsi alternativi verso viale Portuense o via Prospero Colonna.

Sul posto è atteso l’intervento urgente dei tecnici di Acea Ato 2 per l’individuazione del punto di rottura della condotta e l’inizio dei lavori di ripristino.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.