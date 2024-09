Guasto sulla linea ferroviaria Termini-Prenestina: ritardi fino a 60 minuti

Mattinata di caos per i pendolari a Roma, dove un guasto sulla linea ferroviaria tra le stazioni Termini e Prenestina ha mandato in tilt la circolazione dei treni. A comunicarlo è Trenitalia, che già alle 6:20 segnalava i tecnici all’opera per risolvere il problema.

Ma i disagi non hanno tardato a crescere: inizialmente 20 minuti di attesa, poi 30, fino ad arrivare a un’ora di ritardo.

Alle 8 del mattino, molti treni in arrivo dal Sud registravano ritardi superiori a 60 minuti.

“I treni Alta Velocità sulla tratta Roma-Napoli”, avverte Trenitalia, “possono essere deviati sulla linea convenzionale via Cassino, con tempi di percorrenza maggiorati fino a un’ora”.

Problemi anche sulla linea Roma-Viterbo, dove un altro guasto alla linea, questa volta ad Anguillara, ha provocato ulteriori rallentamenti. Anche qui, i tecnici sono stati chiamati a intervenire per ripristinare la normale circolazione.

“I treni regionali”, specifica Trenitalia, “potranno subire limitazioni, cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti”.

