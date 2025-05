Guidonia, ai domiciliari organizza festa di compleanno: arrestato

Aveva immaginato una serata diversa per il suo 29esimo compleanno: una tavola imbandita, gli amici più stretti, qualche brindisi e forse anche una torta.

Invece, il “fuori programma” più imprevisto è arrivato quando qualcuno ha bussato alla porta. O meglio, al citofono. Non era un amico in ritardo: erano gli agenti del Commissariato di Tivoli.

A far scattare l’intervento, una segnalazione tramite l’app YouPol della Polizia di Stato. Un residente dello stabile, infastidito dalla musica e dai rumori provenienti dall’appartamento, ha lanciato l’allarme. E così, nel giro di pochi minuti, la serata “privata” si è trasformata in un controllo a sorpresa.

Il protagonista della vicenda, però, non era un comune cittadino. Era ai domiciliari, e non per reati da poco: rapina aggravata e traffico di droga. A peggiorare la situazione, il fatto che fosse sottoposto al divieto assoluto di contatti esterni, anche telefonici o via social, con chiunque non fosse un familiare convivente.

Quando ha capito che la festa era finita – e non nel senso tradizionale – il 29enne ha provato a guadagnare tempo. Ha tergiversato al citofono, tentando di far scappare gli invitati.

Due di loro sono stati però intercettati sulle scale, mentre cercavano di defilarsi. Gli altri quattro, invece, sono stati colti in flagrante, ancora seduti attorno alla tavola imbandita, con tanto di bicchieri pronti per il brindisi.

Secondo quanto ricostruito, qualcuno degli ospiti ha anche provato a opporre resistenza all’arrivo degli agenti. Ma la sorpresa più grande è toccata proprio a lui.

A seguito della segnalazione e dell’intervento, l’Autorità Giudiziaria ha deciso per l’aggravamento della misura cautelare. Il compleanno si è concluso con un trasferimento ben più drastico: dal salotto di casa al carcere.

