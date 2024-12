Guidonia, blitz dei Carabinieri: droga, pistola clandestina e soldi in contanti. Arrestato un 50enne

Un mix di droga, armi e denaro è stato scoperto dai Carabinieri della Tenenza di Guidonia durante un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 50enne con precedenti penali.

L’operazione, avvenuta mercoledì scorso, si è conclusa con il sequestro di 200 grammi di cocaina, 3mila euro in contanti e una pistola calibro 9, detenuta illegalmente.

I militari, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno fermato l’uomo per un controllo.

La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di elementi sospetti che hanno spinto gli agenti a estendere la verifica alla sua abitazione.

Il risultato è stato sorprendente: in casa, il 50enne nascondeva circa 200 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento della droga, segno evidente di un’attività strutturata di spaccio.

Accanto alla droga, i Carabinieri hanno trovato 3mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Ma la scoperta più inquietante è arrivata poco dopo: durante gli accertamenti è spuntata una pistola calibro 9, un’arma di fabbricazione antecedente al 1920, priva di marca e matricola, e con tre proiettili.

L’arma era detenuta senza alcuna autorizzazione, configurando un grave reato di detenzione illecita.

Il 50enne è stato immediatamente arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione della magistratura di Tivoli.

Le accuse sono pesanti: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di arma da fuoco.

L’arma, insieme alla droga, al denaro e al materiale per il confezionamento, è stata posta sotto sequestro.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire eventuali legami con altri traffici illeciti nella zona.

