Guidonia Montecelio, colpo in villa sventato: arrestati due giovani, uno ha solo 15 anni

Un furto in piena regola, trasformato in rapina, è stato sventato grazie alla prontezza di una cittadina e al rapido intervento delle forze dell’ordine.

È accaduto a Guidonia Montecelio, dove i Carabinieri della Tenenza e gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato in flagranza due ragazzi di origine cilena, di 22 e 15 anni, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso.

Tutto è iniziato dalla segnalazione della proprietaria di un’abitazione, che tramite il sistema anti-intrusione e le telecamere di videosorveglianza ha notato il furto in corso. Senza perdere tempo, ha allertato una pattuglia di passaggio, innescando la catena di eventi che ha portato all’arresto.

Gli operatori sono arrivati sul posto cogliendo i due giovani mentre tentavano di fuggire. Ne è nato un momento di concitazione: i malviventi hanno opposto resistenza e aggredito il padre della vittima, ma sono stati rapidamente immobilizzati.

La perquisizione ha permesso di recuperare la refurtiva: gioielli in oro, monili, un salvadanaio, circa 600 euro in contanti e persino un kit da acconciatura professionale.

Dentro gli zaini c’era anche una chiave dell’abitazione, verosimilmente sottratta in precedenza dall’auto della proprietaria, che avrebbe permesso l’accesso indisturbato alla casa.

Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato condotto a Rebibbia, mentre il 15enne è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza di via Agnelli a Roma.

L’Autorità giudiziaria ha poi convalidato l’arresto: per il maggiore sono scattati i domiciliari con braccialetto elettronico, per il minore la misura della permanenza in casa.

L’intera refurtiva è già tornata nelle mani della legittima proprietaria, chiudendo con un lieto fine una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo molto diverso.

