Guidonia, paura a Villanova: due bombe carta inesplose davanti allo stadio Ferraris

Un giovedì mattina come tanti si è trasformato in una scena di tensione a Villanova, frazione di Guidonia Montecelio.

Poco dopo le 11:00 del 18 settembre, un passante ha fatto una scoperta inquietante: due bombe carta inesplose proprio davanti all’ingresso dello stadio comunale Attilio Ferraris.

Gli ordigni artigianali erano stati abbandonati ai piedi di una rampa di accesso, tra via Umberto I e via Giuseppe Garibaldi.

Accanto, i segni inequivocabili di un terzo petardo già esploso. Un dettaglio che ha reso l’atmosfera ancora più carica di inquietudine.

Immediato l’intervento della polizia locale, che ha fatto scattare l’allarme e richiesto il supporto degli artificieri. La zona è stata transennata, l’area messa in sicurezza e gli ordigni rimossi con tutte le cautele del caso.

Resta ora l’interrogativo più pesante: chi ha piazzato quelle bombe carta e perché? Lo stadio Ferraris, cuore sportivo del quartiere, è utilizzato dalla squadra del Villanova Calcio.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista: dal gesto dimostrativo legato al mondo ultras, a una bravata maldestra, fino a scenari più complessi.

