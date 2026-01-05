Guidonia progetta il futuro: approvato il Master Plan per lo sviluppo economico

Non più interventi a macchia di leopardo, ma una visione d’insieme. La Città di Guidonia Montecelio prova a cambiare marcia approvando uno strumento di indirizzo che punta a ridisegnare il volto produttivo e infrastrutturale del territorio.

In una realtà che non ha mai smesso di crescere, la necessità di servizi moderni e spazi industriali organizzati era diventata ormai impellente.

Uno strumento flessibile per la “Città del Futuro”

Il Master Plan non è una variante urbanistica rigida, ma un “piano d’azione” dinamico. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è bilanciare tre pilastri fondamentali:

Sviluppo Economico: Attrarre nuovi investimenti e consolidare le realtà esistenti.

Sostenibilità: Gestire il consumo di suolo e integrare il paesaggio con le aree produttive.

Servizi e Lavoro: Creare nuove opportunità occupazionali potenziando al contempo la dotazione di servizi per i cittadini.

Cosa contiene il documento?

Il piano è strutturato attraverso un elaborato grafico e una dettagliata relazione tecnica che analizza:

La definizione degli usi del suolo .

Il disegno delle infrastrutture e dei collegamenti.

La progettazione degli spazi pubblici e del paesaggio industriale.

Le parole del Sindaco Lombardo

Il Sindaco Mauro Lombardo ha voluto rassicurare la cittadinanza sulla natura dello strumento: «Il Master Plan è una base di riferimento informale, modificabile nel tempo, che non costituisce un vincolo giuridico immediato sulle proprietà. Non è un atto di variante».

Questo significa che, nonostante la linea strategica sia tracciata, ogni singolo intervento futuro non sarà calato dall’alto: «Per ogni nuovo progetto – ha sottolineato il primo cittadino – sarà necessario il preventivo confronto con la città e il passaggio obbligatorio per il voto nei Consigli comunale e regionale».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.