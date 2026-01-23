GURNÈA – Storia di nimici eroi e spirdi di Bruno Cimino

Il 29 Gennaio 2026, alle ore 16:30, presso l’Associazione LIBERA, Via Stamira, 5 – Roma (Piazza Bologna), presentazione del libro di Bruno Cimino “GURNÈA – Storia di nimici eroi e spirdi”, tradotto in Esperanto dal prof. Giorgio Denti con la collaborazione della prof.ssa Carla Zulian.

L’interesse dell’evento è duplice: da un lato, mantenere viva la memoria di un periodo storico medievale della meravigliosa città di Tropea; dall’altro, approfondire la conoscenza di una lingua ancora poco nota, ma parlata in molti Paesi, il cui nobile obiettivo è favorire una comunicazione equa e condivisa, libera da logiche di predominio culturale e interessi antisociali.

Sarà un’occasione per rievocare una storia d’amore e di guerra vissuta a Tropea in epoca medievale, conclusasi in tragedia.

Tuttavia, seicento anni dopo, i protagonisti principali rinascono per coronare la loro esistenza in un percorso di vita migliore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.