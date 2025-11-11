Haber porta “Volevo essere Marlon Brando”, al Teatro Sala Umberto

Un salotto illuminato da una tv, la notte degli Oscar, un blackout… e una voce che sembra arrivare dal cielo, quella di Michele Placido, che chiama Alessandro Haber a fare i conti con la propria vita.

È da qui che prende vita “Volevo essere Marlon Brando”, lo spettacolo intenso e travolgente, tra confessione e sogno, che vede l’attore romano protagonista di un racconto teatrale unico, firmato da Giancarlo Nicoletti nella drammaturgia e regia.

Lo spettacolo, prodotto da Goldenart Production in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e con il sostegno del Ministero della Cultura, debutta dopo il successo estivo al Festival di Borgio Verezzi e propone un’esperienza teatrale originale e ambiziosa: un mosaico fluido di ricordi, visioni, ironia e malinconia, dove la vita di Haber si intreccia con il mestiere dell’attore, gli amori tormentati e le amicizie di sempre.

Non è un semplice monologo autobiografico: tre attori entrano ed escono dai ricordi, diventano spalle, amori, amici e voci del destino, in un gioco di teatro-nel-teatro in cui la platea stessa diventa parte del racconto.

Scene, proiezioni, musica dal vivo e materiali d’archivio creano un flusso continuo tra realtà e immaginazione, con momenti di risata che aprono a verità profonde e intime.

“Volevo essere Marlon Brando” è un viaggio dentro un’esistenza vissuta senza filtri né compromessi, dall’infanzia tra Tel Aviv e Verona, alle cadute e rinascite della carriera di attore, fino al confronto diretto con il pubblico: un atto d’amore per la vita e per il teatro, capace di commuovere e far riflettere, senza mai rinunciare alla leggerezza.

Lo spettacolo, della durata di 1 ora e 30 minuti, è accompagnato da scene di Alessandro Chiti, luci di Antonio Molinaro, musiche originali del duo Oragravity e vede in scena anche Francesco Godina, Brunella Platania e Giovanni Schiavo.

Calendario invernale 2025/2026: dopo le tappe in Lombardia, Veneto e Friuli, lo spettacolo arriva a Roma dal 18 al 23 novembre al Teatro Sala Umberto.

Biglietti da 22€ a 34€, orari variabili: serali e pomeridiani per il weekend.

