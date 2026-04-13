“Hamelin” a Centrale Preneste il 19 aprile doppia replica

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) a Roma domenica 19 aprile 2026 è in programma una doppia replica, alle 16.00 e alle 18.00, dello spettacolo “Hamelin” di Factory Compagnia Transadriatica.

L’appuntamento fa parte della rassegna di teatro per le nuove generazioni Infanzie in gioco 2025-2026.

Il lavoro è con Fabio Tinella, drammaturgia e regia sono di Tonio De Nitto, dramaturg Riccardo Spagnulo. Ha ricevuto il Premio Eolo 2023 per il miglior spettacolo per le nuove generazioni.

La storia del pifferaio di Hamelin è ancora avvolta nel mistero. Hamelin è il nome di una cittadina al nord della Germania dove leggenda e realtà si sono fuse centinaia di anni fa, dove diverse ipotesi non hanno mai risolto il mistero della sparizione di 130 bambini, come riportato nella targa affissa sulla cosiddetta casa dell’accalappia topi.

Un fatto di cronaca traslato via via in fiaba, nella tradizione orale prima e nella raccolta “Saghe germaniche” dei Fratelli Grimm poi. Ad Hamelin vige ancora il divieto assoluto di suonare musica nella via Senza tamburi, dove anche i cortei in festa che vi arrivano cessano immediatamente ogni suono.

Ma cosa è successo ai bambini di Hamelin? Dove finisce la realtà e dove inizia la finzione?

Le affinità col tempo buio che stiamo vivendo trovano un’eco stupefacente nel buio che la cittadina di Hamelin stava attraversando a causa del morbo portato dai topi.

Lo spettacolo prova a raccontare e ripercorrere l’origine di questo mistero giocando su diversi piani percettivi della storia perché adulti e bambini potranno seguirlo attraverso un punto di vista diverso, utilizzando un apposito dispositivo che porta i corpi di chi guarda a entrare nella scena in maniera interattiva.

Lo spettacolo è un’esperienza teatrale destinata a un numero ristretto di spettatori (max 70 tra adulti e bambini). Adatto dai 5 anni.

Video promo

Il costo del biglietto è di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 15.30 previa disponibilità dei posti.

Factory compagnia transadriatica www.compagniafactory.com/

Nasce nel 2009 ad opera di Tonio De Nitto, Paola Leone, Anna Miccolis e Fabio Tinella e dal 2010 svolge l’attività di produzione di spettacoli multidisciplinari, realizza progetti di cooperazione internazionale, progetti di teatro sociale; maturando prestigiose esperienze con azioni nate nel territorio salentino ed esportate in Italia e all’estero, partecipando ad importanti festival come il Fringe di Edimburgo, RomaEuropa Festival, Teatralia di Madrid e portando le proprie creazioni in Paesi come Belgio, Francia, Galles, Hong Kong, Inghilterra, Iran, Montenegro, Olanda, Romania, Spagna, Svizzera, Tunisia, Turchia.

Factory compagnia transadriatica

Hamelin

con Fabio Tinella

Drammaturgia e regia Tonio De Nitto

Dramaturg Riccardo Spagnulo

Musiche originali Paolo Coletta

Voiceover Sara Bevilacqua

Sound designer Graziano Giannuzzi

Assistente scenografa Cristina Zanoboni

Costruzione scenica Luigi Di Giorno

Cura della produzione Claudia Zeppi

Amministrazione Emanuela Carluccio

Produzione Factory compagnia transadriatica – Fondazione Sipario Toscana

Con il sostegno di Segni New Generations Festival

Domenica 19 aprile 2026 alle 16.00 e alle 18.00

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 15.30 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu –www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/

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