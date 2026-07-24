Hashish e marijuana nella borsa frigo sulla A12: arrestato un ventiduenne al casello di Civitavecchia

Pensava che l’espediente della borsa termica e dei tavolette di ghiaccio potesse bastare a depistare i controlli lungo la spina dorsale automobilistica che collega la Capitale al litorale nord.

I piani di un ventiduenne italiano si sono infranti sul piazzale della barriera autostradale “Aurelia” sulla A12 Roma-Civitavecchia, dove i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dai militari del Gruppo di Civitavecchia, si inserisce nel quadro dei servizi di controllo economico del territorio coordinati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Roma.

Lo stop al casello e il nervosismo al volante

L’ingranaggio dei controlli è scattato quando le “Fiamme Gialle” hanno intimato l’alt a una vettura proveniente da Roma condotta dal giovane.

Durante le prime verifiche sui documenti di circolazione, il comportamento insospettito e il visibile stato di tensione del ventiduenne hanno spinto gli operanti ad approfondire le verifiche, passando all’ispezione accurata dell’abitacolo e del bagagliaio.

Nel corso della perquisizione è spuntata una borsa termica insospettabile, dotata di mattonelle refrigeranti (siberini), utilizzata con ogni probabilità per attenuare l’odore pungente della sostanza. Al suo interno i finanzieri hanno rinvenuto:

5 panetti di hashish ben sigillati;

Un consistente quantitativo di marijuana, per un peso totale complessivo superiore ai 600 grammi;

La somma in contanti di 7.430 euro, divisa in banconote di piccolo e medio taglio e ritenuta provento diretto dell’attività di spaccio.

Trasferimento in carcere

Il carico di droga, la borsa rifornita e la somma di denaro sono stati posti sotto sequestro giudiziario.

Per il ventiduenne, su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, sono scattate le manette: il giovane è stato scortato e associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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