Hashish firmato “Mousse” e coca in tasca: due arresti a Ostia nel giro di poche ore

Resta altissima e senza sosta la pressione dei Carabinieri della Compagnia di Ostia nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale romano.

Nel giro di pochissime ore, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno messo a segno due distinti arresti, togliendo dalle piazze di spaccio della zona significativi quantitativi di cocaina e hashish pronti per essere smerciati nel fine settimana.

Entrambi i provvedimenti restrittivi sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria nel corso delle udienze direttissime.

Il posto di blocco in via del Sommergibile: spunta l’hashish “griffato”

Il primo blitz è scattato nella prima mattinata di ieri in via del Sommergibile, a Ostia Nuova. Durante un normale posto di controllo alla circolazione stradale, l’equipaggio di una gazzella della Sezione Radiomobile ha intimato l’alt a un’autovettura utilitaria di passaggio. Al volante si trovava un 44enne romano, fino a quel momento completamente incensurato.

A tradire l’uomo è stato l’improvviso e palese stato di agitazione manifestato non appena i militari gli hanno chiesto i documenti.

Un nervosismo che ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo, procedendo a una perquisizione sul posto sia personale che del veicolo.

L’intuito investigativo ha fatto centro: nascosti all’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti due panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno.

La droga presentava un dettaglio investigativo interessante: i panetti erano contrassegnati da un particolare logo circolare colorato e dalla scritta stampata “MOUSSE”, una vera e propria firma utilizzata dai grossisti per certificare la qualità della partita di fumo.

Follia alla stazione di Ostia Antica: aggredisce i Carabinieri per salvare la coca

Decisamente più movimentato e teso è stato il secondo intervento, andato in scena nella serata di ieri nei pressi dello scalo ferroviario di Ostia Antica.

I Carabinieri della Sezione Operativa, appostati in abiti civili a conclusione di un mirato servizio di osservazione e pedinamento, hanno deciso di fermare per un controllo un 48enne romano, soggetto ben noto alle forze dell’ordine e gravato da numerosi precedenti penali.

L’uomo, che si trovava in un evidente stato di alterazione psicofisica, non appena si è reso conto di avere di fronte i militari ha tentato una fuga disperata a piedi tra i passanti.

Una volta raggiunto, si è scagliato con estrema violenza contro i Carabinieri, colpendoli con calci e pugni nel tentativo di guadagnare una via di fuga. I militari, applicando le tecniche di contenimento operativo in piena sicurezza, sono riusciti a bloccarlo e a immobilizzarlo a terra.

La perquisizione immediata ha svelato il motivo di tanta foga: addosso il quarantottenne nascondeva 50 grammi di cocaina purissima.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell’uomo ha permesso di blindare l’accusa, portando al rinvenimento di altri 15 grammi della stessa sostanza, oltre a un bilancino elettronico di precisione e diversi fogli manoscritti con la contabilità dei clienti.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per sincerarsi dello stato di salute dell’arrestato, che non ha riportato lesioni e per il quale si sono aperte le porte delle camere di sicurezza.

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