Hashish in garage: arrestato pusher a Torvaianica

Un garage trasformato in deposito di hashish. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Pomezia nel cuore di Torvaianica, dove un cittadino marocchino è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Era la sera di giovedì quando una pattuglia dell’Arma, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato movimenti sospetti nei pressi di un garage del centro abitato.

I militari hanno deciso di verificare e, una volta entrati, si sono trovati di fronte a un vero e proprio mini laboratorio dello spaccio: 4,983 chili di hashish già suddivisi, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 700 euro in contanti — ritenuti provento dell’attività illecita.

Per l’uomo, che non ha opposto resistenza, sono immediatamente scattate le manette. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Velletri, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

